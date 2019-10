Pamela Prati dopo le polemiche a Non è l’Arena | “Sto ripartendo”

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 24 ottobre 2019)pronta a nuove sfide: “Ho voglia di fare tante cose”ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi. E in questa circostanza la popolare showgirl,le tremendedell’altra sera a Non è l’Arena da Massimo Giletti, è sembrata essere decisamente più tranquilla e, soprattutto, ottimista sul suo futuro: “La leggerezza in fondo è la chiave per ripartire in ogni ambito della vita…E io sto ripartendo…Ho voglia di fare tante cose…Sento tornarmi l’energia a dispetto di un passato che mi ha tolto tanto, ma che ho lasciato alle spalle…” Successivamenteha anche colto l’occasione per annunciare l’imminente uscita del suo nuovo disco, Corazon de vacaciones. Un disco che avrà sonorità sudamericane: “Ho vissuto tutti i miei sogni musicali mentre lo ...

v7902315083 : RT @GoldenLady886: Domani tutti in edicola a comprare Oggi per ammirare la sempre spettacolare e sexy Pamela Prati ?????????? - v7902315083 : RT @telegnocca: shooting fotografico in lingerie per la dea Pamela Prati @PamelaPrati ?????????????? - GoldenLady886 : Domani tutti in edicola a comprare Oggi per ammirare la sempre spettacolare e sexy Pamela Prati ?????????? -