Omicidio Michela Fiori | il marito condannato a 30 anni

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Marco Della Corte Il pm aveva chiesto l'ergastolo per Marcello Tilloca che lo scorso 23 dicembre strangolò la moglie: l'uomo è statoa 30di reclusione Marcello Tilloca è statoa 30di carcere per l'della moglie, uccisa lo scorso 23 dicembre ad Alghero. Prevista inoltre una provvisionale di 100 mila euro ciascuno per la madre, il fratello e la nonna della vittima. Questo è quanto stabilito dal gup del tribunale di Sassari, Michele Contini, nei confronti di Tilloca, reo confesso del delitto ai ddella consorte, avvenuto tramite strangolamento. L'è avvenuto all'interno dell'appartamento in cui viveva la coppia, in via Vittorio Veneto. Il pm aveva chiesto nei confronti dell'uomo la pena dell'ergastolo. L'avvocato Marco Manca, legale dei parenti di, insieme a Daniela Pinna Vistoso e ...

