Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Il record di, che ha agganciato e superato Diego Armando Maradona in Salisburgo-Napoli, è celebrato in tutte le pagelle dei quotidiani. Corriere della Sera e Gazzetta gli danno 8. Il primo, nel pezzo dedicato alla partita, scrive: “tira al volo ed è finalmente come Maradona”. Ma non si ferma lì, continua a giocare, “aspetta il momento giusto per guardare Maradona dall’alto” e arriva anche il 116simo gol. La Gazzetta dello Sport gli consegna la palma del migliore in campo (8): “Non lo prendono mai. Segna 2 gol, serve un assist, supera Diego e in suo onore tenta pure una «maradonata» da metà campo” Mezzo voto in più per Repubblica e Corriere dello Sport. Repubblica scrive che il belga “si toglie anche lo sfizio di superare Maradona” Il Corriere dello Sport, invece, propone che gli si faccia un monumento “Dopo una partita così ...

napolista : #Mertens, pioggia di 8 in pagella. “Gli va fatto un monumento” Promozione piena e a voti alti per l’attaccante bel… - SiamoPartenopei : 'Dopo una gara così gli va fatto un monumento'. I quotidiani pazzi per Mertens: pioggia di 8 e 8,5 in pagella -