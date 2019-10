Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 24 ottobre 2019) E' un film sull'amicizia, una celebrazione della vita e una riflessione sulla"Il meglio deve ancora venire", il film diretto da due re della commedia sofisticata francese, Matthieu Delaporte e Alexandre De La Patellière, già autori di "Cena tra amici". Presentato nella Selezione Ufficiale della festa del Cinema di Roma, il film arriverà nei cinema italiani ad aprile. E sarà un'occasione imperdibile per vedere una straordinaria coppia di attori, Fabricee Patrick, nel ruolo di due amici di vecchia data che, a seguito di un colossale malinteso in cui entrambi sono convinti che l'altro sia in fin di vita, decidono di riprendersi tutto il tempo perduto e godersi i giorni che restano.I registi spiegano: "La malattia e ladi Valérie Benguigui, la protagonista di 'Cena tra amici', ci ha segnato moltissimo, e corrispondeva ad un momento della nostra vita in cui ...

sentieriselvagg : #RomaFF14 - Una commedia francese che si vorrebbe vedere sempre. Dove basta l'espressione disagiata di Fabrice Luch… - Affaritaliani : Luchini-Bruel, un'amicizia per ridere anche di fronte alla morte -