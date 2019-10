È morta a 71 anni l' attrice Roberta Fiorentini | Itala di Boris

Fides Romanin è morta a 85 anni - fu la prima portabandiera donna ai Giochi : Fides Romanin è stata la prima donna italiana portabandiera ai Giochi Olimpici Invernali di Oslo. È morta all'età di 85 anni ma la sua carriera e le sue imprese sono scolpite nella storia dello sport italiano. Perché sfilasse a capo della delegazione azzurra, però, fu necessario un piccolo 'ritocco': Romanin aveva 17 anni e qualche mese, troppo giovane per avere un ruolo così importante e il Coni modificò la sua data di nascita facendola ...

Monterotondo - morta bimba di 8 anni. «Soffocata da un boccone a scuola». Disposta l'autopsia : È stata vista diventare cianotica e poi cadere a terra, poco dopo aver pranzato. Tragedia in un scuola di Monterotondo, alle porte di Roma. Intorno alle 14 di ieri una bambina di 8 anni che...

Marco Simoncelli - 8 anni fa l’incidente mortale sul circuito di Sepang : Era il 23 ottobre del 2011 quando Marco Simoncelli moriva a 24 anni in un terribile incidente del corso del Gran Premio della Malesia, sul circuito di Sepang. Sono passati 8 anni. Il Sic, così lo chiamavano tutti, nel frattempo ha ricevuto il riconoscimento postumo di MotoGP Legend e il suo numero di gara, il 58, è stato ritirato dalle corse. Quel 23 ottobre di 8 anni fa andava in scena la penultima prova del Mondiale classe MotoGp. Simoncelli, ...

Eutanasia - l’atleta paralimpica belga Marieke Vervoort ha scelto : è morta a 40 anni : La campionessa belga paralimpica Marieke Vervoort ha scelto l’Eutanasia: come è stata confermata da un comunicato della sua citta, Diert, è morta a 40 anni. Aveva vinto un oro e un argento nella corsa in carrozzina alle Paralimpiadi di Londra 2012 e altre due medaglie (argento e bronzo) a Rio de Janeiro 2016. Proprio durante i Giochi di Rio di tre anni fa, l’atleta aveva annunciato l’intenzione di ricorrere alla pratica, che in Belgio è legale, ...

Luciana Fantato è stata trovata morta : giallo risolto dopo due anni : È della donna scomparsa da Gambolò (Pavia) il corpo ripescato lo scorso giugno nel torrente Terdoppio. Prima di allontanarsi...

Erika Lucchesi - morta a 19 anni in discoteca : «Forse si è portata la droga da casa». Si cerca lo spacciatore : Forse quell'ecstasy non l'aveva presa in discoteca. Erika Lucchesi è morta la notte tra sabato e domenica nella discoteca Jaiss di Sovigliana, a Vinci, in provincia di...

