Draghi ha salvato l' euro | ma la Bce non basta più Intervista a Pier Carlo

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Mario“hal’” e questo risultato ipoteca “un bilancio ampiamente positivo” del suo mandato alla guida della Bce. L’ex ministro dell’EconomiaPadoan, in un’a Huffpost, spiega però che ora chesta per lasciare e tocca a Christine Lagarde, ora che non solo i falchipei, ma anche i mercati sono scettici sull’efficacia del quantitative easing, all’pa servono ricette nuove. Per Padoan è arrivato il momento di inaugurare la stagione della politica fiscale. Espansiva, con investimenti sul green e politiche per la crescita. Ma anche una ricetta che contempla la revisione del Patto di stabilità. Siamo all’addio di Marioalla Bce. Otto anni fa l’rischiava di saltare per aria, poi è arrivata la cura del quantitative easing. Oggi ...

