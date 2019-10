Diretta Rennes Cluj | risultato 0-1 | streaming e tv | Niang sbaglia dal dischetto

Diretta/ Rennes Cluj - risultato 0-0 - streaming video e tv : in campo! : Diretta Rennes Cluj streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League.

LIVE Lazio-Rennes 2-1 - Europa League in Diretta : Milinkovic-Savic e Immobile regalano la vittoria ai biancocelesti. Pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.58 Le Pagelle del match: Lazio (3-5-2): Strakosha 6; Vavro 5, Acerbi 6.5, Bastos 6; Lazzari 6, Parolo 6, Cataldi 5.5 (dal 53′ Milinkovic-Savic 7), Berisha 5 (dal 53′ Luis Alberto 6.5), Lulic 6 (dall’82 Jony sv); Caicedo 6, Immobile 7. All.: Inzaghi 7 Rennes (3-5-2): Mendy 6.5; Da Silva 6, Gnagnon 5,5, Morel 6.5 ; Traoré 6, Grenier 6, Martin 5, Camavinga 6 (dal 71′ ...

LIVE Lazio-Rennes 2-1 - Europa League in Diretta : ultimi minuti di sofferenza per i biancocelesti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 86′ GRENIER AL VOLO DA FUORI, NON TROVA LA PORTA DI POCHISSIMO! Sponda di Niang, tiro del centrocampista…palla che non trova il bersaglio grosso. 85′ Angolo per il Rennes intanto. Ancora una volta Parolo è attento. 82′ Cambio per il Rennes: fuori Doubia, dentro Hunou 82′ Cambio per la Lazio: fuori Lulic, dentro Jony 82′ Prova ancora Bourigeaud a imbucare con ...

LIVE Lazio-Rennes 1-1 - Europa League in Diretta : Milinkovic-Savic risponde a Morel. Si accende la partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67′ Sbroglia senza problemi la difesa della Lazio. 67′ Rovesciamento del fronte di gioco, Vavro mette in angolo. 66′ Traiettoria lunghissima su cui Immobile può poco. 65′ Continua a spingere la Lazio, che guadagna subito un nuovo cornere. 64′ Milinkovic-Savic SIGLA IL PUNTO DELL’1-1! Gran girata di prima a pelo d’erba del centrocampista serbo, che ...

LIVE Lazio-Rennes 0-0 - Europa League in Diretta : entrano Milinkovic-Savic e Luis Alberto - i biancocelesti provano a vincere la gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53′ Due cambi in casa Lazio. entrano Milinkovic-Savic e Luis Alberto, escono Berisha e Cataldi. Parolo si mette in posizione da playmaker, con i neoentrani nelle posizioni di mezze ali. 52′ Caicedo cerca il filtrante per Immobile o Parolo, ma da Silva capisce tutto e recupera la palla. 51′ Scampato il pericolo la Lazio prova a tornare a spingere 49′ CAMAVINGA VA VICINO ...

LIVE Lazio-Rennes 0-0 - Europa League in Diretta : All’Olimpico si chiude un primo tempo privo di emozioni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE All’Olimpico si chiude un primo tempo lento e senza particolari emozioni. Il Rennes ha cercato con Niang di sorprende la difesa della Lazio che un paio di volte ha rischiato di concedere rigore ai rivali, ma l’arbitro ha deciso in entrambi i casi di non accordare il penalty. In casa laziale invece, da registrare v’è poco o nulla se non una conclusione di Cataldi parata ...

LIVE Lazio-Rennes 0-0 - Europa League in Diretta : primo tempo senza emozioni all’Olimpico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40′ Caicedo riceve spalle alla porta ai venti metri, subisce fallo, causando l’ammonizione di Gnagnon. 40′ Prova il pubblico della Curva Nord a sostenere e a scuotere i biancocelesti. 38′ Altra fase di ritmo basso. Le squadre si sfidano con il possesso. La Lazio torna addirittura da Strakosha. 36′ Caicedo attento nel liberare, poi sul controcross Da Silva finisce ...

LIVE Lazio-Rennes 0-0 - Europa League in Diretta : Niang prova a farsi spazio in una partita molto bloccata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32′ Capovolgimento di fronte: Tait va al tiro dentro l’area, Bastos devia in angolo. 32′ Parolo prova la torsione: la difesa bretone libera. 31′ Angolo ora per la Lazio. 31′ Ancora Lazzari, altro cross – questa volta buono – su cui Da Silva libera in affanno. 30′ Scocca la mezz’ora di gioco e il match continua a non decollare. 28′ ...

LIVE Lazio-Rennes 0-0 - Europa League in Diretta : Immobile e Caicedo per ora poco serviti. Biancocelesti che faticano ad accedendersi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20′ Le squadre continuano la loro fase di studio. Latitano per ora le occasioni da gol. 18′ Bastos giganteggia in difesa con due ottimi interventi. 16′ Prova Niang a dare ritmo alla manovra dei suoi. Tracciante basso verso il centro dell’area di rigore della Lazio, dove però ci sono solo maglie Biancocelesti. 15′ Cross di Lazzari che cerca ancora di rendersi ...

LIVE Lazio-Rennes 0-0 - Europa League in Diretta : biancocelesti subito alla caccia del gol del vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2′ Tait cade in area di rigore reclamando il penalty: l’arbitro gli dice di rialzarsi lasciando proseguire, ma Vavro ha rischiato grosso. 1′ SI COMINCIA! E’ il Rennes a muovere il primo pallone del match. 20.57 Strette di mano, foto di rito e sorteggio. 20.55 Lazio e Rennes sono sul terreno di gioco: trecento secondi e sarà battaglia, sportivamente parlando. 20.50 Le ...