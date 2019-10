Cosa c’è stasera in TV : Un film che ha vinto l'Oscar, uno che ci è andato vicino, la finale di Amici Celebrities e l'ultima puntata di "Rocco Schiavone"

Vuoi davvero sapere Cosa c’è dentro le salsicce essiccate Slim Jim? : Alle nostre latitudini le salsicce secche Slim Jim sono una delizia appannaggio di pochi (vorremmo dire pochi gourmand, ma forse, ecco, no) ma negli States per un’ampia fetta di pubblico sono un’autentica istituzione. Forse in Europa il concetto di snack da mangiare al volo fa pensare al dolce più che al salato, ma non oltreoceano: la salsiccia Slim Jim è avvolta in una confezione dai colori vivaci – giallo, rosso, arancione: una ...

Cosa c’è negli smartphone dei ragazzi? 1 su 3 contiene materiale discutibile : Foto e video che, anche quando non sono apertamente pornografici, hanno comunque contenuti contestabili. A questi si aggiungono i commenti, in particolare nelle chat, e le sfide, le challenge pericolose. Un ragazzo su tre nel proprio smartphone ha materiale che lo potrebbe mettere nei guai secondo una indagine di Skuola.net che ha intervistato 4mila giovani tra gli 11 e i 25 anni. Il sondaggio è partito dall’inchiesta sul gruppo Whatsapp «The ...

Mondo di Mezzo - dagli arresti alle sentenze : Cosa c’è da sapere : Il 22 ottobre 2019 è stato emesso il verdetto di Cassazione del processo "Mondo di Mezzo". La sentenza ha dichiarato esclusa l'associazione mafiosa, al contrario di quanto stabilito dalla sentenza d'appello che aveva invece riconosciuto l'articolo 416 bis e quindi legittimato il nome di "Mafia Capitale", con cui spesso ci si è riferiti negli anni a questo processo. Una vicenda lunga e piena di ribaltamenti. Ecco quali sono ...

Cosa c’è stasera in tv : La prima puntata della quinta edizione di "Tu si que vales", un paio di film d'azione, un lungometraggio animato su una cicogna-corriere: insomma, è sabato sera

Cosa c’è stasera in TV : La nuova stagione della fiction con Gianni Morandi, tamarrissimi supereroi russi e un nuovo film di Antonio Albanese

“In quel momento…”. Serena Enardu lo ha confessato dopo Temptation Island : Cosa c’è con il tentatore Alessandro : Mercoledì 16 ottobre 2019 si sono registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne. Ospiti in studio, Serena Enardu e Pago, reduci della recente avventura di Temptation Island Vip 2. La coppia, come è noto, si è detta addio nel lungo confronto al falò dell’ultima puntata e le loro vicende sono state quelle più discusse e seguite dell’intera edizione. dopo l’ultima puntata di Temptation Island Vip Serena Enardu ha rotto il ...

Cosa c’è stasera in TV : Oltre ai soliti appuntamenti del mercoledì – "Chi l’ha visto" e "Amici" con le persone famose – c'è il nuovo programma di Daria Bignardi

Cosa c’è nella legge di bilancio approvata dal governo Conte bis : Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Questa mattina all’alba, dopo un vertice di diverse ore, il Consiglio dei ministri ha approvato la legge di bilancio per il 2020, il decreto fiscale a essa collegato e ha inviato a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, un testo ufficiale dove vengono riportate tutte le spese e le entrate che l’esecutivo stima per ...

Mafia Capitale - dagli arresti alle condanne : Cosa c’è da sapere : "A Roma non c’è un’unica organizzazione mafiosa a controllare la città. Ci sono diverse organizzazioni mafiose. Oggi abbiamo individuato quella che abbiamo chiamato Mafia Capitale, romana e originale, senza legami con altre organizzazioni meridionali, di cui però usa il metodo mafioso". Così il 2 dicembre 2014, il procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone, commenta la maxi-operazione in cui vengono arrestate 37 persone accusate di reati ...

Cosa c’è stasera in tv : I talk show del martedì, un'irrilevante partita delle nazionale di calcio e un film che forse non avete ancora visto

Fortnite Capitolo 2 - l’attesa è finita! Cosa c’è di nuovo? : L’attesa è finita per i milioni di player di Fortnite che per oltre 24h sono rimasti ad osservare un buco nero, impossibilitati a giocare al loro gioco preferito. Epic Games ha infatti rilasciato da poco il Capitolo 2 del suo battle royale, vedendo arrivare nel gioco tante novità. In attesa di vedere il changelog ufficiale, la novità più evidente è la nuova mappa che, sostituendo totalmente quella risucchiata due sere fa dal buco nero, va ...

Vasco Rossi posta un collage con alcune star e c’è anche Chiara Ferragni. I fan si arrabbiano : “Cosa c’entra lei?” : “Il rock è provocazione, ironia e auto-ironia, poi c’è lo sberleffo”. (E adesso anche la ???? linguaccia ????)“. Parole di Vasco Rossi che sulla sua pagina Instagram ha postato un collage con le facce di alcuni artisti, tutti in posa con la linguaccia. Ci sono Brad Pitt, Madonna, Miley Cyrus, Iggy Pop e Chiara Ferragni. Proprio l’influencer non è “andata giù” ai fan del Komandante che si sono subito fatti sentire: ...