Ciclismo - Mario Cipollini tranquillizza tutti : “Sono un po’ sbattuto - ma sto bene” : Mario Cipollini tranquillizza tutti sul suo stato di salute dopo la notizia, riportata da La Gazzetta dello Sport, del suo ricovero presso l’ospedale di Ancona per sottoporsi ad un intervento di ablazione del ventricolo destro e di una quadrupla biopsia del ventricolo sinistro. L’ex corridore toscano soffriva, infatti, di aritmie e, vista la ricorrenza negli ultimi tempi, si è deciso di ricorrere ad un’operazione. Gli ...

Ciclismo - Mario Cipollini operato al cuore : L'ex campione in ospedale per un'ablazione. A Lucca in corso il processo in cui è imputato per stalking, lesioni e maltrattamenti in famiglia

Ciclismo - Mario Cipollini potrebbe essere dimesso oggi : starà a riposo per un mese : potrebbe essere dimesso oggi, secondo quanto scrive “La Gazzetta dello Sport” dall’ospedale di Ancona Mario Cipollini, dove ieri è stato sottoposto ad un intervento di ablazione del ventricolo destro e ad una quadrupla biopsia del ventricolo sinistro. “Re Leone“, 52 anni, soffriva di aritmie, divenute nel’ultimo periodo sempre più frequenti. Dopo svariati esami è stata evidenziata una malformazione congenita, ...

Il campione di Ciclismo Mario Cipollini operato al cuore dopo udienza in tribunale con l’ex moglie : Il campione mondiale di Zolder 2002, Mario Cipollini, è stato ricoverato e operato al cuore in seguito ad un'udienza presso il tribunale di Lucca, in cui è in corso un processo dove l'ex ciclista è accusato di violenze ripetute dalla ex moglie. dopo l'intervento ha rilasciato alcune dichiarazioni, spiegando di stare bene, ma di vivere un momento di forte stress legato al processo.Continua a leggere

Ciclismo - Mario Cipollini ricoverato ad Ancona per alcuni test cardiaci : Mario Cipollini è ricoverato agli Ospedali Riuniti di Ancona. Il velocista, infatti, ha accusato problemi al cuore e come spiega in prima persona, non è per motivi di poco conto. “Sono veramente provato – ammette in un messaggio alla Gazzetta dello Sport – se sono qui è per merito di Corsetti, solo suo”. Ed è lo stesso cardiologo a spiegare la situazione del “Re Leone”. “Qualche settimana fa Mario mi ha ...

Mario Cipollini - la moglie dell’ex campione di Ciclismo : “Mi puntò una pistola carica alla testa durante una lite” : “Mario mi ha puntato la pistola alla testa durante una lite. Mi ha minacciato e la pistola era carica“. A rivelarlo è Sabrina Landucci, la ex moglie del campione di ciclismo Mario Cipollini nel corso della sua deposizione nel processo che vede l’atleta imputato con l’accusa di maltrattamenti e minacce contro la donna. L’episodio si è verificato prima del 2012 quando Sabrina Landucci e Mario Cipollini erano ancora ...

Lucca - l’ex moglie del campione di Ciclismo Mario Cipollini : ‘Mi puntò una pistola contro’ : Una serie di episodi inquietanti, avvenuti durante il periodo in cui era sposata con Mario Cipollini, ma continuati a lungo nel tempo anche dopo il divorzio. La seconda udienza del processo contro il campione di ciclismo – imputato per lesioni, stalking e maltrattamenti in famiglia – è stata dedicata alla deposizione di Sabrina Landucci, l’ex moglie del velocista, e del suo attuale compagno Silvio Giusti. La donna ha ricordato diversi episodi ...