Alimentazione | perché il microbiota è così importante

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 24 ottobre 2019)e microbioma Cos'è il metagenomaCosa succede dopo un weekend di junk food?Cos'è la disbiosiPer ogni cellula umana, ci sono dieci cellule di batteri. Il che ci dà un ordine numerico non solo sulla quantità di corpi estranei viventi che popolano il nostro intestino, ma della loro importanza per la salute. Ci sono molti studi, infatti, che attestano la correlazione stretta tra ciò che mangiamo, i microbi che abitano l’intestino e il nostro stato di salute. L’insieme di tutte le specie batteriche che vivono nell’organismo, ce ne sono circa 40mila, formano il, mentre per microbioma si intende il patrimonio genetico delle specie batteriche che compongono il. Ma a questi due termini se ne aggiunge un’altro meno main stream, ma fondamentale: metagenoma. «È l’insieme del genoma umano e del genoma dei batteri che ...

