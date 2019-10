Fonte : oasport

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il percorso, o per meglio dire, l’ascesa del 18enne della Provincia di Bolzanosta stupendo tutti. L’azzurrino, ieri, ha superato il primo turno dell’ATP 500 di tennis a Vienna (Austria), battendo una “vecchia volpe” come il tedesco Philipp Kohlschreiber (n.79 del mondo), guadagnandosi l’accesso agli ottavi di finale, dove affronterà il vincente della sfida tra il francese Gael Monfils (già battuto daad Anversa) e l’austriaco Dennis Novak. Una scalata che lo ha proiettato, virtualmente, nella posizione n.91 del ranking, con prospettive ulteriormente ambiziose. Di fatto,è diventato l’unico Under19 classificato nei primi 100 del mondo, oltre ad essere il solo italiano della storia ad aver raggiunto questo traguardo. In un quadro talmente lusinghiero c’è da considerare poi anche un altro aspetto, ovvero la ...

OA_Sport : NextGen 2019: Jannik Sinner potrebbe qualificarsi direttamente e regalare un posto extra all’Italia! - GiusPecoraro : RT @GianfrancoDura3: Fabio , genio e sregolatezza: martedì scorso ad un atp 250 perde al 1^ turno senza giocare contro un avversario in dis… - Moixus1970 : RT @GianfrancoDura3: Fabio , genio e sregolatezza: martedì scorso ad un atp 250 perde al 1^ turno senza giocare contro un avversario in dis… -