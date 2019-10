Napoli | clamorosa apertura di De Laurentiis all’arrivo di Ibrahimovic | “si tratta di un

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il numero uno azzurro ha parlato della suggestione, rivelando come si tratti di un desiderio che potrebbe realizzarsi nel prossimo mercato invernale Zlatanal, più che una suggestione. Un desiderio vero e proprio di Aurelio De, che ha apertomente all’arrivo in azzurro dello svedese. Intervistato prima del pranzo ufficiale Uefa con i dirigenti del Salisburgo, il numero uno del club campano ha rivelato ai microfoni di Sky Sport: “? Può essere un desiderio, più che una suggestione. Ma dipende da lui. Per quanto riguarda i rinnovo di Mertens e Callejon, ho fatto un’offerta, adesso vediamo. Ho proposto di mantenere stesso ingaggio pur arrivando in la con l’età. Poi se vogliono andare altrove perché prendono di più, non mi opporrò“. Depoi ha parlato anche del match con il Salisburgo: “è ...

