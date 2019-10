Ma la mafia non è solo coppola e lupara

In Cassazione schiaffo ai pm : "mafia Capitale non è mafia" : Stefano Vladovich Escluso il 416 bis, si torna in Appello per il ricalcolo delle pene. Esultano i difensori di Buzzi e Carminati Mondo di Mezzo: per la Cassazione non è mafia. Cinque anni e tre gradi di giudizio che hanno ribaltato le sentenze precedenti, fino a ieri quando gli «ermellini» del Palazzaccio hanno cassato: il sodalizio criminale con a capo Massimo Carminati, il «nero» di Romanzo Criminale, e il ras delle Coop rosse, ...

“mafia Capitale” non era mafia. Smontata l’accusa della Procura : La sentenza della Cassazione, cade il regime di carcere duro per Carminati e Buzzi. Ora l’Appello bis per il ricalcolo delle pene. Raggi: «Pagina buia, ma andiamo avanti»

Mafia Capitale : Balsamo - 'attendo motivazioni - mafia non è solo controllo territorio' : Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - "Aspetto di leggere le motivazioni non conoscendole non ritengo sia il caso di fare alcun commento". Così Antonio Balsamo, magistrato rappresentante per l'Italia all'Onu, a margine di una conferenza a Palermo, commenta con l'Adnkronos la sentenza emessa ieri dalla Cort

Mondo di mezzo - Cassazione annulla il 416 bis non è mafia capitale : Cade l'accusa di associazione mafiosa per gli imputati del processo sul cosiddetto "Mondo di mezzo". Lo ha stabilito la Cassazione

mafia Capitale - Panzironi : «Conosco Buzzi - mai visto Carminati : non potevano accusarmi di mafiosità» : Per Franco Panzironi, ex amministratore delegato di Ama, condannato a otto anni e quattro mesi per concorso esterno all'associazione mafiosa, diretta da Massimo Carminati e Salvatore Buzzi,...

Non era mafia Capitale - la doccia fredda per Raggi : così cade lo slogan M5S : Era tutto un altro spartito quello che doveva suonare nella grancassa della propaganda grillina, lo stesso disco che suona da cinque anni e che ha fatto da colonna sonora all'ascesa di Virginia...

mafia Capitale - secondo la Cassazione «non era associazione mafiosa» : Processo Mafia Capitale in CassazioneProcesso Mafia Capitale in CassazioneProcesso Mafia Capitale in CassazioneProcesso Mafia Capitale in CassazioneProcesso Mafia Capitale in CassazioneProcesso Mafia Capitale in CassazioneProcesso Mafia Capitale in CassazioneProcesso Mafia Capitale in CassazioneProcesso Mafia Capitale in CassazioneProcesso Mafia Capitale in CassazioneIl Mondo di Mezzo (ribattezzato «Mafia Capitale») non era Mafia: lo ha ...

A Roma la mafia "non esiste" (secondo la Cassazione) : "mafia Capitale", la Cassazione ha deciso che il sodalizio guidato dall'ex Nar Massimo Carminati e dall'ex Ras delle...

A Roma "la mafia non esiste" (secondo la Cassazione) : "mafia Capitale", la Cassazione ha deciso che il sodalizio guidato dall'ex Nar Massimo Carminati e dall'ex Ras delle...

Cassazione ribalta verdetto - Mondo di mezzo non è mafia : Mondo di mezzo non e' mafia Capitale. Lo ha deciso la Corte di Cassazione che, ribaltando il verdetto d'appello, ha stabilito che l'organizzazione a delinquere capeggiata dall'ex Nar Massimo Carminati e dall'ex ras delle Cooperative Salvatore Buzzi non e' stata un'associazione di stampo mafioso ma un'associazione a delinquere 'semplice'. Di conseguenza, la pena andra' ricalcolata. Ci sara' dunque un nuovo processo d'appello, davanti a una ...

mafia Capitale - la Cassazione : «Non fu associazione mafiosa» Valzer di sentenze e Procura sconfitta : La sesta sezione penale esclude l’aggravante mafiosa per Massimo Carminati, Salvatore Buzzi e altri 30 imputati

Mondo di mezzo - la Cassazione : «Non è mafia». Le pene saranno ricalcolate in Appello : Mondo di mezzo, in Cassazione cade l'accusa di mafia: resta solo l'associazione per delinquere. Gli ermellini hanno dichiarato esclusa l'associazione mafiosa nel processo...

mafia Capitale - la Cassazione ribalta la sentenza della Corte d'Appello : "Non fu mafia". Cade il 416 bis : "Non fu Mafia". Così ha sentenziato la VI sezione penale della Cassazione sul procedimento "Mondo di mezzo", meglio conosciuta come "Mafia Capitale". Il III° grado di giudizio ha completamente ribaltato la sentenza d'Appello dell'11 settembre 2018, la quale aveva riconosciuto il 416 bis (l'associazi

mafia Capitale - la sentenza della Cassazione ribalta tutto : «Non fu mafia». Virginia Raggi : «Confermato sodalizio criminale» : No fu Mafia. E' questo il verdetto emesso dalla IV sezione penale della Cassazione in merito al processo "Mondo di Mezzo. La Cassazione ha dichiarato esclusa l'associazione mafiosa...