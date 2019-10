LIVE Trento-Asseco Arka Gdynia basket | EuroCup 2019-2020 in DIRETTA | vantaggio ospite a

Fonte : oasport

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA28-38 Scatenato ora Ale Gentile. Altri quattro di fila per l’azzurro. 24-36 Parzialino di 5-0 dei polacchi chiuso dalla tripla di Moore. 24-31 TRIPLA DI GENTILE! 21-31 Un solo libero per Upson, ma parziale di 12-0 in favore del. Cinque minuti all’intervallo. 21-30 Appoggio al vetro per Hrycaniuk. Non termina il parziale in favore del. 21-28 Scatenato Emelogu. Altra tripla per lui. Tantissimi errori ora in attacco per. 21-25 Ancora una tripla di Emelogu. Timeout immediato per. Sette minuti all’intervallo. 21-22 Tripla di Emelogu. 21-19 Gentile lavora bene in post e appoggia al ferro. 19-18 Un canestro di Moore apre il secondo quarto. FINISCE IL PRIMO QUARTO!avanti di tre punti alla fine del primo quarto. Top scorer finora Justin Knox con 6 punti. 19-16 Jumper di Moore per il -3 ...

furlanello : RT @FBKcom: Grande successo per “Focus Live” a Trento - zazoomnews : LIVE Trento-Asseco Arka Gdynia basket EuroCup 2019-2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Trento-Asseco… - zazoomblog : LIVE Trento-Asseco Arka Gdynia basket EuroCup 2019-2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Trento-Asseco… -