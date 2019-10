Inter-Dortmund 2-0 | le pagelle di CalcioWeb | Candreva immenso | Lumaku non si fa vedere

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 23 ottobre 2019), ledi– Si è concluso il match valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, in campo l’che ha affrontato il Borussiain un vero e proprio scontro per la qualificazione. Molto bene la squadra di Antonio Conte che ha giocato con grande intensità, deludente invece la prestazione del club tedesco che raramente si è affacciato nella metà campo avversaria. Molto bene la difesa dell’, in particolar modo prestazione da incorniciare per De Vrij e Skriniar, in gol il solito Lautaro Martinez, il ‘Toro’ sempre più decisivo anche in fase realizzativa. Tre punti d’oro per l’e qualificazione ancora apertissima, finisce 2-0, nel finale Martinez sbaglia un calcio di rigore, poi la chiude, in alto la fotogallery con tutte le immagini del match. LEGGI ANCHE ...

