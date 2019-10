Hotspot di Lampedusa sovraffollato | Lamorgese annuncia allargamento del centro FI

Laura Ravetto svela il piano di Luciana Lamorgese : "Ecco come vuole ridurre l'Hotspot di Lampedusa" : Luciana Lamorgese risponde all'interrogazione di Laura Ravetto sui migranti con una soluzione assai discutibile. Durante la question time alla Camera il neo ministro dell'Interno ha annunciato un aumento di 132 posti (rispetto agli attuali 96) all'interno dell'hotspot di Lampedusa. Non solo, la Lamo

Migranti : Lamorgese - 'a fine lavori l'Hotspot Lampedusa potrà ospitare 439 persone' : Palermo, 2(Adnkronos) - A lavori di sistemazione ultimati l'hotspot di Lampedusa che oggi può ospitare 96 persone potrà ospitare fino a 439 Migranti. L'annuncio è stato dato oggi, durante il question time, dalla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese che ha risposto all'interrogazione della deputat

Migranti - ministra Lamorgese annuncia 132 posti in più nell’Hotspot di Lampedusa con un’area dedicata ai minori non accompagnati : Entro marzo dell’anno prossimo l’hotspot di Lampedusa avrà 132 posti in più rispetto agli attuali 96, compresa un’area per i minori non accompagnati. L’annuncio arriva dalla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, durante il question time alla Camera in cui ha risposto a un’interrogazione sulla situazione dell’isola siciliana presentata dalla deputata di Forza Italia, Laura Ravetto. Alla fine degli interventi di ...

A Lampedusa sbarchi continui - Hotspot al collasso. Naufragio nell’Egeo - morto un bambino : Mentre i ministri degli Esteri europei si chiudono nella torre d’avorio del Lussemburgo per parlare di Turchia e immigrazione, i mari che rappresentano le frontiere esterne dell’Ue continuano a essere attraversati da un’umanità in cerca di futuro. A Lampedusa, nelle ultime ore, sono arrivate centinaia di migranti. Stanotte, in tre distinti approdi, sono sbarcate duecento persone che si aggiungono ai tre sbarchi di ...

Migranti - in 200 sono sbarcati a Lampedusa nelle ultime ore : l’Hotspot è al collasso. Altre 176 persone a bordo della Ocean Viking : Passata l’ondata di maltempo, sono ripresi i viaggi della speranza nel Mediterraneo e all’alba di lunedì mattina 200 persone sono arrivate a Lampedusa a bordo di tre barconi: i soccorritori le hanno portate all’hotspot di contrada Imbricola ma il centro di accoglienza è ormai al collasso dal momento che vi sono già 400 Migranti a fronte di una capienza massima di 90. Altre due piccole imbarcazioni che trasportavano, ...

Migranti : Naufragio Lampedusa - prima notte all'Hotspot per i superstiti : Lampedusa, 8 ott. (AdnKronos) - prima notte all'hotspot di Lampedusa per i 22 superstiti del Naufragio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a poche miglia dall'isola, costato la vita a 13 donne. Sono una ventina almeno i dispersi. I Migranti sopravvissuti sono stati ascoltati per tutta la gior

Migranti : Naufragio Lampedusa - prima notte all’Hotspot per i superstiti : Lampedusa, 8 ott. (AdnKronos) – prima notte all’hotspot di Lampedusa per i 22 superstiti del Naufragio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a poche miglia dall’isola, costato la vita a 13 donne. Sono una ventina almeno i dispersi. I Migranti sopravvissuti sono stati ascoltati per tutta la giornata di ieri dagli uomini della Squadra mobile di Lampedusa e hanno raccontato di essere partiti dalla Libia e, dopo uno stop ...

Migranti - sbarchi senza sosta a Lampedusa : l’Hotspot è al collasso : Nuovi sbarchi a Lampedusa: sull'isola siciliane nella notte sono arrivati 53 Migranti di nazionalità tunisina, in tre diversi approdi. 75 Migranti sono arrivati con una barca a vela nella costa calabrese vicino Catanzaro: si tratta di cittadini pachistani uomini, tutti in buone condizioni di salute, fra i quali 12 minorenni.Continua a leggere

**Migranti : altri 84 trasferimenti da Lampedusa - restano in 76 all'Hotspot** : Palermo, 23 set. (AdnKronos) - Proseguono i trasferimenti dei migranti da Lampedusa. Oggi altre 84 persone hanno lasciato l'isola di Lampedusa per raggiungere, in nave, Porto Empedocle (Agrigento). Ieri altri 90 migranti avevano lasciato l'isola. restano così in 76 all'hotspot su una capienza di 95

Hotspot di Lampedusa al collasso. E i migranti non possono esser trasferiti : Centro di accoglienza di Lampedusa al collasso. Gli arrivi dei migranti negli ultimi giorni sull’isola maggiore delle Pelagie, ha fatto registrare numeri vertiginosi all’interno dell’Hotspot con tutte le preoccupazioni che tali entità comportano. Un periodo critico per l’isola siciliana che assiste continuamente agli arrivi di migranti e, il più delle volte, si trova a dover fronteggiare a situazioni critiche con un centro d’accoglienza non ...

**Migranti : altri 90 lasciano Hotspot Lampedusa - restano in 200** : Palermo, 22 set.(AdnKronos) - altri 90 migranti lasciano l'hotspot di Lampedusa per essere trasferiti in nave a Porto Empedocle. restano così in 200 naufraghi circa nella struttura di accoglienza di contrada Imbriacola a fronte di una capienza di 95 persone.

**Migranti : altri 90 lasciano Hotspot Lampedusa - restano in 200** : Palermo, 22 set.(AdnKronos) – altri 90 migranti lasciano l’hotspot di Lampedusa per essere trasferiti in nave a Porto Empedocle. restano così in 200 naufraghi circa nella struttura di accoglienza di contrada Imbriacola a fronte di una capienza di 95 persone. L'articolo **Migranti: altri 90 lasciano hotspot Lampedusa, restano in 200** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Migranti - ancora sbarchi a Lampedusa : Hotspot verso il collasso : Un barcone con 92 persone è stato intercettato a poche miglia dall'isola da una motovedetta della capitaneria di porto. Altri 16 Migranti, a bordo di un barchino, sono giunti direttamente a terra.

Nuovi sbarchi a Lampedusa : 108 migranti - Hotspot al collasso | Altri 41 in Calabria : Nel centro accoglienza dell'isola si trovano circa 300 persone, a fronte di una capienza massima di un centinaio di ospiti