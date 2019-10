Basta aspettare Android 10 su Honor View 20 | beta Magic UI 3 0 in UK

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Continuano le buone notizie del giorno, questa volta relativamente ai possessori di20, che, proprio come successo per i Huawei Mate 20 pochi giorni fa, avranno presto a che fare con il debutto del programmadi10 da parte del loro dispositivo. Secondo quanto scrive 'Huawei Central', il produttore cinese, in UK, avrebbe dato il via alladellaUI 3.0, versione software che, proprio come mostrato dalla primadi EMUI 10, prevede l'inclusione di tutte le modifiche apportate da10, tra cui la modalità scura, la nuova UI e le inedite colorazioni di sistema. Potranno accedere al programma, almeno per il momento, gli utenti britannici proprietari di20. Non sappiamo dirvi che l'OEM deciderà di estenderne l'adesione ad altri mercati europei. Vi ricordiamo che il dispositivo monta uno schermo IPS LCD da 6.4 pollici con ...

