Xbox Scarlett | confermata la compatibilità di tutti i controller Xbox One con la nuova

PS5 e Xbox Scarlett : Digital Foundry ci mostra in un video le potenzialità delle console next-gen con un PC dalle prestazioni simili : PS5 e Xbox Scarlett arriveranno alla fine del prossimo anno e i fan sono in trepidante attesa per queste console, soprattutto dopo le numerose informazioni che hanno invaso la rete nelle ultime settimane.Le next-gen di Sony e Microsoft avranno caratteristiche simili, con CPU Zen 2 e una GPU con architettura Navi. Ora, Digital Foundry ha deciso di fornire ai giocatori in attesa un primo assaggio delle potenzialità di PS5 e Xbox Scarlett, ...

La CPU di Xbox Scarlett sarà molto più avanzata - parola di Aaron Greenberg : La next-gen ormai è alle porte, con Xbox Scarlett e PS5 che da qui a un anno invaderanno i negozi di tutto il mondo. Come di consueto ci sono grandi aspettative per le capacità tecniche delle nuove console, ma è ancora presto per intuire le potenzialità delle prossime ammiraglie di Microsoft e Sony.In compenso, in una recente intervista con l'Official Xbox Magazine, Aaron Greenberg di Microsoft ha parlato di Xbox Scarlett e in particolare della ...

La CPU di Xbox Scarlett porterà grandi benefici al frame rate - secondo Aaron Greenberg : La next-gen ormai è alle porte, con Xbox Scarlett e PS5 che da qui a un anno invaderanno i negozi di tutto il mondo. Come di consueto ci sono grandi aspettative per le capacità tecniche delle nuove console, ma è ancora presto per intuire le potenzialità delle prossime ammiraglie di Microsoft e Sony.In compenso, in una recente intervista con l'Official Xbox Magazine, Aaron Greenberg di Microsoft ha parlato di Xbox Scarlett e in particolare della ...

Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 ne sono sicuri : PS5 e Xbox Scarlett "saranno fantastiche" : CD Projekt RED era presente al PAX Australia con il suo Cyberpunk 2077 e lo sviluppatore John Mamais ha condiviso il suo pensiero sulle imminenti PS5 e Xbox Scarlett in un'intervista con Gamespot."Saranno fantastiche È sempre bello avere nuove console in uscita e non vedo l'ora di lavorarci. Vedremo cosa riusciremo a fare con i nuovi sistemi. È divertente vedere evolversi i giochi; sembrano sempre più realistici. Più potente è la tecnologia o le ...

Devolver Digital entusiasta di PS5 e Xbox Scarlett - ma sarà difficile vedere la differenza con l'attuale generazione di console : Uno dei fondatori di Devolver Digital, publisher dietro giochi come Hotline Miami, non vede l'ora che Sony e Microsoft lancino le loro piattaforme di prossima generazione. Parlando con GameSpot al PAX Australia, Graeme Struthers ha dichiarato di essere entusiasta del lancio di PlayStation 5 e Xbox Project Scarlett nel 2020, in parte perché si prevede che questi sistemi saranno un'occasione per tutti gli sviluppatori, grandi e piccoli.Non è ...

Xbox Scarlett : la descrizione ufficiale conferma la retrocompatibilità dei giochi di tutte le precedenti Xbox : Mentre negli ultimi giorni le notizie su PS5 hanno letteralmente invaso la rete, ecco arrivare ora un'importante conferma che riguarda la "rivale" Xbox Scarlett di Microsoft.Ebbene, stando a quanto riferito dall'insider Krobrille, la console next-gen del colosso di Redmond sarà totalmente compatibile con i vecchi giochi delle passate Xbox.Più nel particolare, nella descrizione ufficiale aggiornata di Xbox Scarlett leggiamo: "migliaia di giochi ...

Xbox Scarlett sarà retrocompatibile con i giochi di tutte le console Xbox : Si scrive Xbox Scarlett, si legge futuro del gaming. Almeno sul fronte Microsoft, che nel corso delle festività natalizie del 2020 porterà sul mercato la sua interpretazione della next-gen con una console chiamata inevitabilmente a scontrarsi con PlayStation 5 - per cui è da poco stato confermato lo stesso periodo di uscita della rivale. Una console che, considerate le premesse, può e deve far dimenticare all'utenza i primi difficili anni della ...

PS5 ed Xbox Scarlett - gli sviluppatori di Rage 2 e Just Cause alla ricerca di personale per una nuova IP : Stanno cominciando a comparire i primi annunci di lavoro dedicati allo sviluppo di nuovi giochi per le console di prossima generazione, PlayStation 5 ed Xbox Scarlett.Lo studio di sviluppo di Just Cause e Rage 2, Avalanche Studios, è alla ricerca di due nuove figure. Il primo ruolo, che ha sede presso l'ufficio di New York, è quello del "Build Engineer" che guiderà un team "costruendo e gestendo una base di codice ampia e complessa per ...

Xbox Scarlett lanciata con una potente videocamera? La risposta di Microsoft : Nella giornata di ieri un rumor piuttosto interessante riguardante PS5 e Xbox Scarlett ha catalizzato l'attenzione di molti addetti ai lavori ma un nuovo commento ufficiale al riguardo potrebbe già aver cambiato le carte in tavola.Un ampio reportage di Gizmodo ci ha messo di fronte a un presunto leaker e insider che avrebbe tra le mani diverse informazioni riguardanti PS5 (presunto nome in codice Prospero) e Xbox Scarlett. In particolare, ...

Xbox Scarlett - ecco quanto potrebbe costare la prossima console di Microsoft : I giocatori stanno aspettando con molta ansia le notizie riguardanti le prossime console di Microsoft e Sony, rispettivamente Xbox Scarlett e PlayStation 5. Attualmente, tutte le indiscrezioni trapelate in questo periodo non sono ufficiali, soprattutto per quanto riguarda la questione del prezzo.quanto potrebbe costare Xbox Scarlett? Stando a quando trapelato in questi mesi, il costo della console di Microsoft potrebbe aggirarsi intorno ai 400 ...

PS5 ed Xbox Scarlett : il CEO di Take-Two afferma che i costi di sviluppo dei titoli non aumenteranno drasticamente : Sia Sony che Microsoft si stanno gradualmente dedicando alla creazione delle loro prossime console. Ma con l'avvicinarsi della nuova ondata di tecnologia, alcuni sembrano non essere troppo preoccupati dell'eventuale aumento del costo di sviluppo.Durante una conferenza tenutasi recentemente, Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, ha affermato che la sua società non si aspetta ulteriori costi di sviluppo per quanto riguarda la creazione di giochi su ...

PS5 e Xbox Scarlett saranno "Always Online"? : Gli sviluppatori di NHL 20 hanno dichiarato che, secondo loro, le prossime console di nuova generazione PS5 e Xbox Scarlett saranno "always online", ovvero saranno perennemente connesse alla rete.Questo, in parole povere, significa semplicemente che per giocare potrebbe rendersi necessaria la connessione ad internet."C'è così tanto nell'aria ora, abbiamo solamente iniziato a pensarci. Abbiamo qualche idea, sai, una delle cose a cui penso ...

Phil Spencer ha giocato questa settimana i primi titoli per Xbox Scarlett : Come probabilmente saprete, poco tempo fa Phil Spencer di Xbox e Pete Parsons di Bungie si sono incontrati per uno streaming dedicato a Destiny 2. Durante questa live, molti giocatori hanno notato che Spencer ha discusso di Xbox Scarlett, la prossima console di Microsoft. Anche se non ha rivelato le specifiche della macchina, ha comunque detto di aver giocato i primi titoli sulla nuova macchina questa settimana.Molti spettatori, incluso Tom ...

Xbox Scarlett avrà dei core dedicati al Ray Tracing - parola di The Coalition : Gears 5 è uscito da pochi giorni e lo studio di sviluppo che lo ha creato, The Coalition, sta usando il suo tempo per parlare del gioco nelle diverse interviste. Tuttavia in un'ultima conversazione fatta da GameSpot a Colin Penty, lo sviluppatore avrebbe accennato ad un interessante dettaglio riguardante la console di prossima generazione, ovvero Xbox Scarlett.Secondo il Technical Art Director di The Coalition, nell'hardware presente su Xbox ...