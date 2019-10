Taglio eletti | hanno votato a favore ma ora ci ripensano | iniziativa bipartisan dei

Ecco come sarebbe il Parlamento dopo il Taglio degli eletti : Dagli attuali 945 ai futuri 600 parlamentari. Una 'sforbiciata' degli eletti complessivi pari al 36,5%. È la diretta conseguenza dell'approvazione definitiva della riforma costituzionale targata M5s, e ora appoggiata anche da Pd, Leu e Italia viva (nonostante nelle tre precedenti votazioni abbiano votato contro), tutte forze che sostengono il governo Conte II. Ma quanto spazio si 'libererà' alla Camera e al Senato con 345 parlamentari in meno? ...

Conte : "Taglio eletti - giornata storica" : 19.11 "Una riforma che incide sui costi della politica e rende più efficiente il funzionamento delle Camere. Un passo concreto per riformare le nostre Istituzioni. Per l'Italia è una giornata storica". Così il premier Conte, su Fb, dopo il via libera definitivo della Camera al taglio dei parlamentari. Esulta Di Maio. Il capo politico del M5S dice:"Una riforma storica, grandissima vittoria per cittadini italiani". E sottolinea: "Il risparmio ...

Ok finale al Taglio dei parlamentari Il numero degli eletti da 945 a 600 : L'aula della Camera ha approvato in via definitiva il taglio del numero dei parlamentari. I sì sono stati 553, i no 14, 2 gli astenuti. Per l'approvazione era necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea (316 voti). Il testo modifica gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione... Segui su affaritaliani.it

Taglio dei parlamentari - Camera vota sì alla riforma : ora è legge - ridotto il numero degli eletti : La Camera dei deputati ha dato il via libera definito, in quarta lettura, al Taglio dei parlamentari. La riduzione degli eletti è stata approvata a larga maggioranza, con 553 voti favorevoli. Con l'approvazione della riforma costituzionale il numero dei deputati passa da 630 a 400, quello dei senatori da 315 a 200. Per un Taglio di 345 eletti e risparmi inferiori ai 100 milioni l'anno.Continua a leggere

Taglio eletti - Sgarbi ai 5 stelle : “State stuprando il Parlamento - ricattate come Mussolini”. E tira in ballo il figlio di Grillo : “Per tenere in piedi un governo illegittimo, si concede a una banda di parlamentari di fare uno stupro di questo Parlamento, uno stupro che ricorda quello che è avvenuto nella casa dove Grillo ha riunito le forze politiche…”. Sono le parole in Aula di Vittorio Sgarbi, del gruppo Misto, poco prima del voto che dovrebbe dare il via libera alla riforma della Costituzione che riduce il numero di deputati e senatori. Il riferimento ...

Taglio eletti - Delrio (Pd) : “Perché prima eravamo contrari? Senza le riforme si rischiava una lesione della democrazia parlamentare” : Graziano Delrio, capogruppo del Partito democratico illustra i contenuti dell’accordo con il Movimento 5 dtelle che ha portato i dem a essere favorevoli al Taglio dei parlamentari, dopo i tre voti negativi. “Con le riforme costituzionali che presto incardineremo al Senato, cambierà la base di elezione del Senato, cambieranno gli elettori aventi diritto, uniformandoli a quelli che votano per la Camera, si cambieranno i regolamenti di ...

Maggioranza serra ranghi su Taglio eletti - imperativo nessuna assenza. E nasce patto su riforme : I giallorossi serrano i ranghi in vista del primo vero, e determinante per le sorti del governo stesso, voto parlamentare. L'imperativo e' nessuna assenza, no a defezioni e assenze strategiche che possano mettere a repentaglio la tenuta della Maggioranza e, soprattutto, il via libera definitivo al taglio dei parlamentari. Non che manchino i critici e i malumori all'interno delle forze che sostengono l'esecutivo, compreso il Movimento 5 stelle. ...

