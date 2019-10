Moglie muore | 60enne si spara sulla sua tomba per l' immenso dolore

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 22 ottobre 2019) Federico Garau La vittima ha contattato le forze dell'ordine poco prima di compiere il gesto estremo. Resta il profondo sconforto dei vicini: "Amarezza per non aver capito e non aver potuto fare nulla" Non è riuscito a superare l'per la perdita della, per questo motivo si è tolto la vitasuanel cimitero di Spinetoli (Ascoli Piceno). Il protagonista di questa triste vicenda è un ingegnere di una sessantina d'anni, il quale prima di compiere il gesto estremo ha contattato le forze dell'ordine per comunicare le sue intenzioni. Dopo la segnalazione, i carabinieri hanno raggiunto immediatamente l'abitazione dell'uomo a Pagliare del Tronto, senza tuttavia trovarne traccia. Il corpo senza vita dell'uomo è stato rinvenuto sopra la sepoltura della. Il sessantenne si era suicidatondosi un colpo alla testa con un'arma da fuoco ...

