Modena | cadavere carbonizzato trovato all’interno di un’auto bruciata

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 ottobre 2019) Uncompletamenteè statoall’interno di un’autointorno alle tre di martedì mattina in via Caruso a. Ancora non si sa se i resti appartengano ad un uomo o ad una donna. La vettura, un’utilitaria, è stata completamente distrutta dalle fiamme. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco, oltre agli uomini della scientifica che indagano per ricostruire quanto accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. L'articoloall’interno di un’autoproviene da Il Fatto Quotidiano.

SkyTG24 : Modena, trovato corpo carbonizzato dentro un'auto - MediasetTgcom24 : Modena, cadavere trovato carbonizzato in un'auto: è giallo #cronacamodena - rep_bologna : Modena, trovato cadavere carbonizzato [news aggiornata alle 09:00] -