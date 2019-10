Meteo Italia | altra giornata caldissima | oltre +30°C in Sardegna | Firenze vola a +29°C

Previsioni Meteo : entro fine mese i primi veri freddi dall'est in Italia : Previsioni meteo - Continua senza particolari scossoni la fase stabile e calda su gran parte d'Italia, determinata dall'anticiclone africano addirittura potenziatosi rispetto alla prima metà del...

Meteo : il temporale molla la presa - oggi nebbie e ancora caldo sull'Italia : Meteo - Il devastante temporale stazionario che ha attanagliato il nord-ovest, in particolare la Liguria centrale, l'alessandrino e la Lombardia, si è dissolto dopo quasi 20 ore. Le correnti di...

Allerta Meteo - lo scirocco spezza l’Italia in due : piogge torrenziali al Nord/Ovest - caldo estivo dall’Emilia Romagna in giù [DATI] : Continua a diluviare al Nord/Ovest, tra Piemonte, Lombardia e Liguria, dove lo scirocco sta addensando piogge torrenziali quasi ininterrotte da ormai una settimana. Soltanto oggi sono caduti in Liguria 205mm di pioggia a Rossiglione, 147mm a Genova Multedo, 130mm a Genova Sestri; nel basso Piemonte abbiamo i quantitativi pluviometrici più significativi con 214mm ad Arquata Scrivia, 190mm a Gavi, 189mm a Sardigliano, 179mm a Castellania, 161mm a ...

Previsioni Meteo : ciclone depressionario verso l'Italia a meta' settimana - dove colpira' : La vasta area depressionaria collocata sull'Europa occidentale non accenna a placarsi e continua ad alimentare forte instabilità soprattutto fra Spagna, Francia e anche sui settori nord-occidentali...

Previsioni Meteo 21 ottobre - Italia divisa : maltempo al Nord - al Centro-Sud sole e caldo : Secondo le Previsioni meteo di oggi 21 ottobre sarà un lunedì di temporali e piogge in diverse regioni del Nord, mentre al Centro-Sud attesa una rimonta dell’anticiclone africano con sole e temperature miti di diversi gradi sopra la media. Allerta rossa per il maltempo nelle zone centrali della Liguria.Continua a leggere

Meteo - caldo eccezionale sull’Italia : Domenica d’Estate a fine Ottobre - temperature pazzesche [DATI] : Mentre diluvia nell’alto Piemonte, con 136mm di pioggia giornaliera a Cicogna (frazione del comune di Cossogno) e 129mm a Cursolo, le temperature sono particolarmente elevate in tutt’Italia. Le massime di questa Domenica 20 Ottobre sono state elevatissime ovunque, con picchi di oltre +30°C in Sardegna e Sicilia, ma ha fatto molto caldo anche al Centro/Nord. Tra le principali città, segnaliamo ben +25°C a Matera e Campobasso, +24°C a ...

Meteo : stabile e clima estivo su quasi tutta Italia - piogge al nord-ovest : Meteo - Risveglio pienamente autunnale per il nord-ovest, alle prese con una perturbazione atlantica che richiama tanta umidità e aria calda africana verso il Mediterraneo. Se sulle regioni...

Meteo - Italia divisa in 2 : danni per i temporali al Nord e allerta siccità al Sud : Al Nord si contano i danni provocati dall’ondata di maltempo, dal Friuli alla Liguria, mentre al Sud il caldo e la mancanza di pioggia ha fatto scattare l’allarme siccità fuori stagione: è quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti che evidenzia una Italia divisa in due con le anomalie di un pazzo autunno che si classifica nella top ten dei più bollenti dal 1800 con una temperature di 1,27 gradi superiore la media di riferimento sulla base dei ...

Allerta Meteo - weekend di scirocco sull’Italia : forte maltempo e tornado al Nord - caldo anomalo ovunque : Allerta Meteo – L’ultimo weekend conl’ora legale è iniziato con un Sabato di scirocco sull’Italia: si sta intensificando il maltempo che già da ieri ha ricominciato a colpire il Nord/Ovest, con ulteriori nubifragi stamattina in Liguria e soprattutto su Genova e dintorni, dove sono caduti 135mm di pioggia a Pezzonasca-Moconesi, 94mm a Masone, 93mm a Genova Fabbriche, 79mm a Mignanego, 73mm a Genova Oregina, 60mm a Genova ...

Meteo - vampata africana sull'Italia : torna il caldo estivo : Sarà un fine settimana all'insegna dell'estate: eccezion fatta per qualche caso isolato, le condizioni Meteo che stanno per aprire le porte al mese di novembre dovrebbero essere assolutamente incoerenti alla stagione. A riportarlo è IlMeteo.it, secondo cui a causa di una vampata africana le temperature saranno destinate ad aumentare con picchi fino a 32°C. La media climatica anomala sarà superiore di circa 10°C.\\ I termometri saranno spinti a ...

Meteo - Italia spaccata in due nel weekend : temperature oltre i 30 gradi e nubifragi : Sta viaggiando a grandi passi dal Regno Unito, in direzione della Penisola Iberica per arrivare poi sull’Italia. Si tratta di un vortice ciclonico carico di maltempo che, dopo aver fatto il suo ingresso da Nord, provocando “una maggiore copertura nuvolosa e anche primi fenomeni sparsi, concentrati essenzialmente sui settori nord-occidentali e su gran parte dell’area alpina”, si spingerà sul resto del Paese nel corso del ...

Allerta Meteo - lo scirocco spezza l’Italia in due : piogge alluvionali al Nord/Ovest - caldo estivo al Centro/Sud [MAPPE] : Allerta Meteo – Ha iniziato a piovere in modo intenso nella Liguria centrale, dove soltanto stamattina sono già caduti 73mm di pioggia a Genova Fabbriche, 68mm a Genova Prà, 43mm al Porto di Arenzano, nelle stesse zone già colpite dai violenti nubifragi dei giorni scorsi (siamo ad oltre 630mm settimanali!), e il tempo è nuvoloso, umido e uggioso su tutto il Nord/Ovest tanto che a Torino la temperatura è ferma ad appena +15°C in pieno ...

Meteo - nubifragi e “ruggito” africano : Italia spaccata nel weekend : Nel fine settimana lo Stivale sarà diviso in due parti, con condizioni Meteorologiche completamente opposte: il Nord sarà...

