Le persone morte nelle proteste in Cile ora sono 15

Almeno 31 persone sono morte in un incidente che ha coinvolto un autobus in Congo : Almeno 31 persone sono morte e 16 sono state ferite in un incidente che ha coinvolto un autobus nella provincia del Congo Centrale, una delle 26 province della Repubblica Democratica del Congo. Il presidente Felix Tshisekedi ha cancellato una visita in Giappone

Almeno 15 persone sono morte dopo il crollo di una diga in una miniera d’oro in Siberia : Almeno 15 persone sono morte sabato dopo il crollo di una diga in una miniera d’oro nella regione di Krasnoyarsk Krai, in Siberia (Russia). La diga, che serviva un impianto idroelettrico, è crollata dopo giorni di piogge intense e l’acqua

Almeno 60 persone sono morte per una bomba esplosa in una moschea a Deh Bala - nell’Afghanistan orientale : Almeno 60 persone sono morte e 50 sono state ferite dopo che una bomba è esplosa in una moschea a Deh Bala, nell’Afghanistan orientale. L’esplosione è avvenuta durante le preghiere del venerdì, le più partecipate dai fedeli musulmani. Un portavoce del

Rigopiano - il filone sui presunti depistaggi dell’indagine entra nel processo per la morte di 29 persone sotto la valanga : I procedimenti sul disastro dell’hotel Rigopiano di Farindola vengono riuniti. Il filone principale sulla morte di 29 persone a causa della valanga che travolse la struttura turistica nel Pescarese il 18 gennaio 2017 proseguirà di pari passo con quello relativo al presunto depistaggio dell’inchiesta. Lo ha deciso il gup del tribunale di Pescara, Antonella Di Carlo, che ha quindi trasmesso gli atti al presidente del Tribunale per i ...

15 persone sono morte in una sparatoria tra militari e civili armati nello stato messicano di Guerrero : Mercoledì c’è stata una sparatoria tra militari e civili armati nella città di Tepochica, nello stato occidentale messicano di Guerrero: sono morte 15 persone (14 civili e un militare). La strage è stata la seconda in Messico negli ultimi due

Tifone in Giappone - morte almeno 74 persone : Il bilancio delle vittime di Hagibis, il 19mo Tifone della stagione a colpire il Giappone, si aggrava ora per ora e non è chiaro a che punto di fermerà. Secondo quanto riferisce la televisione pubblica NHK, sono 74 i morti e ci sono ancora 12 persone scomparse. I feriti sono 218. Secondo quanto riferisce la Tv pubblica, qualcosa come 52 corsi d'acqua sono straripati a causa del gigantesco fenomeno atmosferico che ha colpito nel weekend ...

Nella notte tra sabato e domenica quattro persone sono morte in un incidente stradale in provincia di Catania : Nella notte tra sabato e domenica c’è stato un incidente stradale in provincia di Catania in cui sono morte quattro persone. Secondo le prime ricostruzioni, verso le 5 di mattina un’auto su cui viaggiavano cinque persone di ritorno da una

In Burkina Faso almeno 16 persone sono morte in una sparatoria in una moschea : Venerdì almeno 16 persone sono morte in una sparatoria in una moschea di Salmossi, nel nord del Burkina Faso, vicino al confine con il Mali. Un gruppo di uomini armati è entrato nell’edificio religioso e ha sparato sulle persone che stavano

Austria - uccide ex e le stermina famiglia. Killer confessa - morte cinque persone : Si e' presentato alle prime luci del giorno al comando distrettuale di Polizia, ha posato la pistola sul tavolo e ha detto, "ho appena ucciso cinque persone". Un giovane Austriaco di 25 anni con precedenti penali minori che risalgono al passato, ha confessato la strage per gelosia compiuta nella notte in una villetta el quartiere residenziale di Vordergrub, alle porte di Kitzbuehel, famosa stazione sciistica Austriaca del Tirolo frequentata da ...

Quattro persone sono morte e due sono state gravemente ferite in un incidente stradale a Saporito (Cosenza) : Quattro persone sono morte e due sono state gravemente ferite in un incidente stradale in provincia di Cosenza. L’incidente è avvenuto tra due auto sulla strada statale 107 vicino a Saporito, nel comune di Rende, poco dopo la mezzanotte. Repubblica