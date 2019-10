Fonte : eurogamer

(Di martedì 22 ottobre 2019) Non c'è davvero limite all'inventiva, avreste mai pensato di suonare ilprincipale disu una calcolatrice?Ebbene, come possiamo vedere, farlo è possibile, e a dimostrarlo è questo utente giapponese di Twitter, il quale si è cimentato nell'impresa.Il modello di calcolatrice utilizzata è un particolare modello che emette per l'appunto un suono diverso per ogni tasto premuto, un po' come succede con il tastierino numerico dei vecchi telefoni cellulari.Leggi altro...

Eurogamer_it : Il tema di Zelda è stato suonato su delle calcolatrici #Zelda - badtasteit : #TheLegendOfZelda: #LinksAwakening, costruite un espositore a tema per il vostro amiibo di Link… - Zelda_51 : RT @pietroraffa: Giornalista:'#Grillo propone di togliere il voto agli anziani. Lei cosa ne pensa?'. #Conte:'Facciamo dei sondaggi, vediam… -