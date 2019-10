Fonte : optimaitalia

(Di martedì 22 ottobre 2019) Ci sono almeno due fronti che devono essere presi in considerazione in questi giorni per quanto riguarda lo sviluppo software delS8. Da un lato abbiamo quello ufficiale, se pensiamo a quanto vi ho riportato nella giornata di ieri a proposito della distribuzione dell'aggiornamento di ottobre, con cui dovremmo metterci alle spalle anche alcuni gravi problemi per quanto concerne la questione sicurezza. Dall'altro, invece,sempre c'è il fronte "amatoriale", che si rivela molto utile per i device che iniziano ad avere una certa età. Se nel primo caso sappiamo praticamente tutto, anche se sarà fondamentale analizzare i feedback degli utenti a qualche giorno di distanza dal nuovo aggiornamento per il top di gamma 2017, con XDA Developer dobbiamo per forza di cose scendere maggiormente in profondità. Quanto sto per riportarvi oggi 22 ottobre, infatti, potrebbe ...

GioPao9 : Consoliamoci con le app di Android 10 per il #SamsungGalaxyS8: lista e come scaricarle - OptiMagazine : Consoliamoci con le app di Android 10 per il Samsung Galaxy S8: lista e come scaricarle - DeliriaJo : @artxtom A me piace ricordarlo in tutti i modi ?? Consoliamoci pensando che è schiattato in modo eroico per salvare… -