Arriva la cioccolata all’olio d’oliva per i diabetici

Fonte : romadailynews

(Di martedì 22 ottobre 2019)laper i– Realizzata da ricercatori del Dipartimento di Medicina Interna e Scienze Mediche dell’Università “La Sapienza” di Roma, guidati da Francesco Violi, coordinatore della ricerca e presidente del Collegio dei Docenti Universitari di Medicina Interna, la specialea base di oleouropeina, una molecola estratta dalle olive e dalle foglie di olivo, sembra tenere a bada la glicemia. L’oleuropeina, scoperta da Francesco Violi nel corso di ricerche precedenti, si è subito rivelata come una molecola benefica per i malati di diabete in quanto, non solo favorisce un miglior utilizzo del glucosio, ma evita quei pericolosi picchi glicemici, che possono verificarsi dopo aver mangiato e che espongono il malato ad un maggior rischio di infarto ed ictus. Il nuovo cioccolato è stato testato sperimentalmente, come viene riferito ...

