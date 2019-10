Amazzonia | l' uccello che canta più forte di un concerto

Fonte : gqitalia

(Di martedì 22 ottobre 2019) Vive inil super tenore del mondo animale. Eper amore. Nel cuore della foresta pluviale un pretendente dalle piume bianche e nere, che pesa non più di mezzo chilo, si volta verso la sua spasimata prima di lanciare una assordante suono, simile a un clacson, a ridosso dell'orecchio della femmina. Si tratta di un rituale di corteggiamento. Il corteggiamento è diffuso nel mondo animale nella stagione dell'accoppiamento e in particolare tra gli uccelli. Indue specie ornitiche hanno sviluppato nel corso della loro filogenesi una capacità canora come nessun'altra e il campanaro bianco ha infine vinto la gara dipiù rumoroso del mondo sul suo vicino forestale, il piha urlante, secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Current Biology. Il biologo Jeff Podos dell'Università del Massachusetts Amherst e ...

