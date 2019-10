Tornado a Dallas con tanti danni

Fonte : retemeteoamatori

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Unparticolarmente intenso ha colpito nella notte la zona dinel Texas. Diversi iad abitazioni, alberi caduti per le strade e oltre 100mila persone senza elettricità. Al momento non si registrano per fortuna vittime. L’entità del vortice probabilmente si aggira tra la F2/F3 con venti attorno ai 200km/h con detriti sollevati anche per chilometri. A seguire le immagini e idal vortice:negli USA:O Attimi concitati in questo filmato a pochi passi dall'intenso #che ha colpito la zona nord di #. Video di Brittany Winn –in Italia –Pubblicato dain Italia su Lunedì 21 ottobre 2019 L'articoloconproviene da Rete Meteo Amatori.

