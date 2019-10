No Man' s Sky | alcuni giocatori hanno ricreato il Triangolo delle Bermude utilizzando

WatchMan - su Sky Atlantic la prima stagione della serie tv targata HBO : Un mondo all’apparenza simile al nostro ma che non potrebbe essere più diverso, in cui l’America ha vinto la Guerra in Vietnam e Robert Redford è Presidente degli Stati Uniti. In cui per combattere il crimine le forze dell’ordine sono costrette a nascondere la loro identità e i supereroi sono considerati alla stregua di criminali. Arriva su Sky e NOW TV WATCHMEN, la nuova serie tv firmata da Damon Lindelof, ...

Manchester United-Liverpool : il derby d’Inghilterra è live su Sky : Nonostante la differenza in classifica, ben 15 punti, Manchester United-liverpool non può essere mai considerata una partita come tutte le altre, ma un’occasione da sfruttare per entrambe per raggiungere i rispettivi obiettivi. I Reds puntano a lottare per il titolo, sfuggito nella scorsa stagione solo per un punto, ma il bilancio è stato comunque tutt’altro […] L'articolo Manchester United-liverpool: il derby ...

Sky : non è rigore il Mani di De Ligt - gioca intenzionalmente il pallone : Contrariamente a quanto sostiene il Corriere dello Sport, Sky ritiene che il tocco di De Ligt non possa considerarsi da rigore La nuova regola del fallo di mano sostituisce al termine “volontario” quello delle mani/braccia “posizionate in modo innaturale aumentando lo spazio occupato dal corpo”. Poi però, nel paragrafo sulle braccia “al di sopra dell’altezza delle spalle”, e quindi a maggior ragione quando ...

Dimenticate Il Miracolo - Niccolò AmManiti lancia Anna : al via le riprese della nuova serie Sky : Dimenticate Il Miracolo perché Niccolò Ammaniti si prepara a lanciare la nuova serie tv Sky, Anna. Abbiamo già parlato nelle scorse settimane di questo nuovo progetto ma solo oggi è arrivata conferma ufficiale con le prime foto in arrivo dal set per annunciare l'inizio delle riprese. La nuova serie, proprio come Il Miracolo, è stata creata e diretta da Niccolò Ammaniti mentre la produzione sarà di Mario Gianani e Lorenzo Mieli per WILDSIDE, ...

Al via le riprese di Anna - la nuova serie Sky Original di Niccolò AmManiti : Sono partite a metà ottobre nella campagna romana per poi spostarsi in Sicilia le riprese di Anna (working title), la nuova serie creata e diretta da Niccolò Ammaniti, al suo secondo progetto per la tv, ancora una volta per Sky, dopo il successo dello scorso anno con Il Miracolo. Anna, tratta dal suo omonimo romanzo edito da Einaudi, è una serie ...

Anna - Nicolò AmManiti prepara una nuova serie originale Sky in una Sicilia post apocalittica : Nei giorni scorsi, insieme alla presentazione di Diavoli al Mipcom di Cannes, Sky Studios con il suo CEO Gary Davey aveva anticipato un investimento da oltre un miliardo di sterline nella produzione di contenuti originali della società paneuropea ormai parte del gruppo Comcast.Tra queste ci sarà Anna (ma il titolo è ancora provvisorio) una serie tv creata e diretta da Niccolò Ammaniti, basata sul suo omonimo romanzo edito da Einaudi, prodotta ...

Anna - Sky e Wildside produrranno una serie post-apocalittica ambientata in Sicilia - di Niccolò AmManiti : Anna, Sky ha ordinato Anna, una serie post-apocalittica ambientata in Sicilia e tratta dall’omonimo libro di Niccolò Ammaniti. Ne parlavamo proprio qualche giorno fa, quando Sky ha presentato la serie tv Diavoli al MIPCOM, che attraverso il nuovo hub di produzione europeo, Sky Studios, l’azienda avrebbe aumentato il numero di originali prodotti, e la notizia di oggi rientra perfettamente in quest’ottica. Sky ha ordinato un ...

#XF13 - Home Visit - a Berlino (Sky Uno e NOW TV) si forMano le squadre : Le Home Visit, ossia l’ultima tappa di selezione, vanno in onda giovedì 17 ottobre, alle 21.15 su Sky. A Berlino si danno appuntamento i 20 potenziali vincitori di X Factor 2019; tra loro, solo 12 potranno accedere alla fase Live del talent di Sky, prodotto da Fremantle. Città del fermento musicale degli ultimi decenni, tutti i più grandi artisti della musica mondiale sono passati dalla capitale tedesca: da David ...

Motomondiale - GP Giappone 2019 : programma fine settiMana - orari tv - palinsesto SKY e TV8 : Il circus del Motomondiale continua la trasferta asiatica ed è ormai entrato nella finestra conclusiva di quello che è stato un lungo e intenso campionato del mondo 2019. A dieci giorni dalla Thailandia infatti si vola verso Motegi, dove questo fine settimana è in programma il GP del Giappone. In MotoGP i giochi sono matematicamente chiusi lo scorso round a Buriram, quando Marc Marquez ha vinto in volata su Fabio Quartararo sigillando in tal ...

Sky : Mancini ne cambia 10 su 11. Confermato solo Verratti : La Nazionale di Roberto Mancini incontrerà stasera il Liechtenstein. La partita sarà giocata alle 20.45. La qualificazione è già archiviata, con tre giornate in anticipo, grazie alla vittoria sulla Grecia. Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito, Mancini cambierà dieci degli undici titolari che hanno giocato l’ultima partita valida per le qualificazioni. Resta Confermato solo Verratti. Nel 4-3-3, tra i pali ci sarà Sirigu. ...

Beautiful - Una vita e Il segreto ora sono anche sull’On DeMand di SKY : Solo pochi mesi fa, dopo la chiusura del servizio Premium in abbonamento di Mediaset, i canali che erano compresi nel pacchetto (Premium Stories e Premium Action) sono rimasti inclusi nell’offerta Sky, che da qualche tempo si è arricchita ulteriormente: in un’epoca dove sempre più la tv si guarda online, gli abbonati hanno una possibilità in più di seguire i programmi Mediaset dove, come e quando vogliono. E la questione riguarda, ...

Grandi Manovre - Netflix si accorda con Sky e Mediaset - si muovono Amazon e Rai : Grandi manovre nel mercato televisivo italiano per far fronte all'offensiva dei Grandi player internazionali, a partire da Disney+ che si appresta al debutto sulla piazza nordamericana il 19 novembre al competitivo prezzo di 7 dollari al mese ed è atteso entro un paio di anni in tutto il mondo. L'offensiva del colosso Usa dell'entertainment, che porterà il catalogo Disney in streaming, insieme alle manovre di Amazon, Apple e ...

Ecco quanti dati consuMano WhatsApp - YouTube - Netflix - Instagram - Skype - Facebook e Spotify ogni ora : quanti dati consumano YouTube, Netflix, Instagram, Skype, WhatsApp, Facebook e Spotify? Ecco i dati del consumo in gigabyte e megabyte ogni ora. L'articolo Ecco quanti dati consumano WhatsApp, YouTube, Netflix, Instagram, Skype, Facebook e Spotify ogni ora proviene da TuttoAndroid.

F1 - GP Giappone 2019 : il calendario del fine settiMana. Orari - tv - streaming - programma TV8 e Sky : Comincia domani con la prima giornata di prove libere il fine settimana del Gran Premio del Giappone 2019, diciassettesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Si corre sullo storico tracciato di Suzuka, estremamente selettivo ed impegnativo per i piloti e per la competitività delle varie vetture grazie ad una sezione di curve di medio-alta velocità e ad una serie di lunghi rettilinei che richiedono un set-up molto ...