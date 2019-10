Minori | l’Italia non è un paese per bambini | sempre meno e sempre più poveri E la spesa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 ottobre 2019) C’è un’Italia vietata ai. Perché se negli ultimi dieci anni è triplicato il numero die adolescenti in povertà assoluta (oggi sono oltre 1,2 milioni), questo si riflette anche sulle difficili condizioni abitative in cui molti di loro sono costretti. In unin cui circa 2 milioni di appartamenti rimangono sfitti e inutilizzati, negli anni della crisi il 14% deiha fatto i conti con gravi disagi su questo fronte. E mentre si riducono gli investimenti nellasociale per l’infanzia e per l’istruzione,e adolescenti sono costretti in scuole non sicure: oltre 7mila sono vetuste e più di 21mila non hanno il certificato di agibilità. Nonostante ciò,più ragazzi e ragazze sono impegnati per far valere concretamente i loro diritti. Sono alcuni dei dati messi in luce dal X Atlante dell’infanzia a rischio di Save the Children, pubblicato a cura di ...

