Minecraft RTX - prova

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Non capita spesso che una singola tecnologia grafica scateni tutto questo putiferio. Eppure il Ray tracing, ovvero -detto con parole molto semplici- l'accurato calcolo di ogni raggio di luce presente sulle schermo di un videogioco e soprattutto di ogni suo "rimbalzo" sulle diverse superfici, potrebbe realmente cambiare tutto.Beh, forse non tutto, dato che questa tecnologia non influenza in nessun modo il gameplay, ma sicuramente promette di far fare alla grafica dei videogiochi quel balzo generazionale che da un bel po' di anni stavamo aspettando. Perché vanno bene modelli poligonali sempre più complessi e articolati, o risoluzioni a 2, 4 o 8K, ma è la luce a cambiare tutto. È lei che definisce i colori, i bordi, i contrasti. Senza considerare le trasparenze, i riflessi e persino la sensazione di profondità.La dimostrazione più palese, probabilmente, potrebbe arrivare da. Il ...