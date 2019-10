Formula 1 – Domenicali non ha dubbi | “la Ferrari ha tutto per vincere Leclerc e Vettel?

Formula 1 - Domenicali frena sul futuro di Mick Schumacher : “è ancora troppo presto per…” : L’ex direttore sportivo della Ferrari ha parlato del futuro di Mick Schumacher , esprimendo il proprio punto di vista Il suo futuro è tracciato, ma per vedere Mick Schumacher in Formula 1 è ancora troppo presto . E’ questo il pensiero di Stefano Domenicali , convinto del fatto che il giovane tedesco debba ancora maturare in Formula 2, per poi tentare il grande salto nella massima serie automobilistica. LaPresse/Photo4 Intervenuto ...

Formula 1 – Leclerc elogiato e Vettel difeso - Domenicali non ha dubbi : “Charles mi ricorda Lauda - ma Seb non ha abdicato” : Stefano Domenicali si complimenta con la Ferrari: le parole del presidente Lamborghini dopo la vittoria di Leclerc a Spa Weekend agrodolce a Spa: la Ferrari ha trovato la sua prima vittoria stagionale, con Leclerc per la prima volta in carriera sul gradino più alto del podio in F1. Il giovane monegasco ha voluto ricordare ed omaggiare il suo collega e amico Anthoine Hubert, scomparso nell’incidente di sabato pomeriggio in Gara-1 di ...