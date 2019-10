Erika | morta in discoteca a 19 anni | Era diventata cupa e taciturna I suoi amici

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 21 ottobre 2019) “Era sensibile” ed aveva solo diciannoveLucchesi, la ragazzain seguito a un malore, probabilmente provocato da un mix di droga e alcol, nella notte tra sabato e ieri all’interno dellaMind Club di Sovigliana di Vinci (Firenze).Oggi al Corriere della Sera, Federica e Marco, due compagni di scuola della giovane. I ragazzi testimoniano come, nell’ultimo periodo, la ragazza avesse cambiato atteggiamento. “In classe era sempre più, e alla fine non apriva libro. Era intelligente, sensibile, buona e disponibile con gli altri, ma sembrava turbata da qualcosa” ... “Inon ci piacevano affatto”.Nessuno sospettava però chepotesse fare abuso di alcol e droga. La sua famiglia è considerata perbene, stando alla testimonianza dei vicini di casa e dei ...

