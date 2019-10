Car of the Year 2020 - Svelate le 35 candidate al titolo

Verissimo - Dagospia smaschera Silvia Toffanin : c'è Heather Parisi - bombe su Lorella CucCarini : Heather Parisi sarà l'ospite attesissima della prossima puntata di Verissimo. La ballerina, secondo Dagospia, avrebbe già registrato la puntata con Silvia Toffanin. La puntata sarebbe stata già registrata dieci giorni fa e secondo i soliti esperti di anticipazioni televisive la showgirl avrebbe lan

Lorella CucCarini : Heather Parisi la attacca di nuovo a Verissimo : Heather Parisi a Verissimo critica ancora una volta Lorella Cuccarini Sabato prossimo andrà in onda una nuova puntata di Verissimo di Silvia Toffanin. E come anticipato già Sabato scorso dalla stessa conduttrice sul finire della puntata, tra gli ospiti ci sarà anche Heather Parisi. Un’intervista che pare scatenerà davvero tantissime polemiche sui social, e non solo. Il motivo? Come riportato dal portale Dagospia, l’intervista di ...

Nel sontuoso trailer di The Crown 3 la “nuova” Regina e il giovane Carlo tra rivolte popolari e drammi emotivi (video) : Il trailer di The Crown 3, pubblicato per primo dal canale Netflix Giappone, è un'imponente anticipazione di ciò che vedremo nella nuova stagione della serie di Peter Morgan. Innanzitutto è una presentazione a tutto tondo del cast completamente nuovo. Olivia Colman, già premio Oscar per La Favorita, succede a Claire Foy nel ruolo di Elisabetta II, così come l'intero cast è rinnovato per adattarsi al tempo della narrazione: Helena Bonham ...

«SCary Stories to Tell in the Dark» non è niente di nuovo - ma diverte : Un incrocio tra Poltergeist e Stranger Things. L’horror Scary Stories to Tell in the Dark del norvegese André Øvredal, prodotto e scritto dal premio Oscar Guillermo Del Toro (La forma dell’acqua), si ispira a quell’old cinema style che ha decretato il successo della serie dei fraTelli Duffer e di It. Il film, presentato in anteprima al festival del cinema di Roma e nelle sale dal 24 ottobre, è ambientato nel 1968: Nixon è in corsa per la Casa ...

Ballando on the road 2019 - Milly Carlucci in cerca di talenti : come partecipare : 6 tappe, 12 appuntamenti dedicati ai ballerini di tutti gli stili e di tutte le età, dal 2 novembre ad Altamura al 15...

Alla Festa del cinema di Roma l'horror formato famiglia di "SCary stories to tell in the dark" : “Le storie feriscono/le storie guariscono”: non lo hanno detto i fratelliGrimm, maestri di affabulazione della paura ( ma i loro racconti piùefferati hanno subito la censura dei secoli). Lo ha detto Guillermo DelToro, l’Oscar messicano di “La forma dell’acqua”, che ha ideato eprodotto il cult horror annunciato dell’anno, “Scary stories to tell in thedark”, delegandone la regia al ...

SCary Stories to Tell in the Dark - il nuovo film del norvegese André Øvredalma : un’opera classica nel suo essere un “pure horror” : “Le storie, feriscono, guariscono, e se si ripetono diventano vere”. È un mantra che trasuda di verità per ogni narratore che si rispetti l’incipit Scary Stories to Tell in the Dark, il nuovo film diretto dal norvegese André Øvredalma soprattutto scritto e prodotto da Guillermo del Toro. Proposto alla 14ma Festa del Cinema di Roma, l’opera profuma di classicità nel suo essere un “pure horror”, di quelli “di cui mi sono nutrito da bambino negli ...

Festa del Cinema di Roma - il Red Carpet di Motherless Brooklyn il film di apertura : Festa del Cinema di Roma il red Carpet di apertura della 14a edizione È cominciata oggi la Festa del Cinema di Roma. Il film che ha aperto la 14a edizione è stato “Motherless Brooklyn” di ...

Catherine Spaak - sorpresa inaspettata di Carlo Conti : “Ti brillano gli occhi” : Catherine Spaak a La vita in diretta, l’attrice ospite nella puntata di giovedì 17 ottobre: confessione sulla Rai Tra gli ospiti della trasmissione La vita in diretta di oggi c’era anche Catherine Spaak. Lei è stata la protagonista dell’intervista finale del giorno, con Alberto Matano. Si è parlato della sua carriera e della vita sentimentale, […] L'articolo Catherine Spaak, sorpresa inaspettata di Carlo Conti: “Ti ...

L’attore argentino brasiliano Juan Darthés - accusato di avere stuprato una collega minorenne in NiCaragua nel 2009 - è stato incriminato per stupro : L’attore argentino brasiliano Juan Darthés, che nel dicembre 2018 fu accusato di avere stuprato una collega minorenne durante un tour promozionale di una telenovela in Nicaragua, è stato formalmente incriminato per stupro dalla procura generale nicaraguense, che ne ha chiesto

Salute : futuro medicina al convegno ‘The HealthCare to come’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Prevenire, diagnosticare e curare le malattie sulla base delle caratteristiche dell’individuo. è questo l’obiettivo della medicina della persona, una delle prospettive più interessanti della medicina del terzo millennio e oggetto del convegno internazionale The Healthcare to come tenutosi presso l’Aula Magna dell’Università Statale di Milano. L’evento ha visto ...