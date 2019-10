Allo zoo di Parigi arriva il “blob”

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 21 ottobre 2019)Zoo diè in arrivo un nuovo inquilino, il "blob". Di color gibrillante, simile a una muffa, questo organismo unicellulare, senza cervello, esiste in tutto il mondo, si muove, mangia, ecc. In realtà il nome scientifico è "physarum polycephalum" e prospera in ambienti ombreggiati, freschi e umidi, come i tronchi degli alberi. Gli studiosi ancora si interrogano se sia più un fungo o un animale; quello che è certo è che non ha nulla a che vedere con il film horror "Fluido mortale" (The Blob) del 1958, che ha avuto un sequel e un remake negli anni '70 e '80, ma è la prima volta che viene presentato al pubblico. Curiosa la sua "intelligenza" per un essere unicellulare. Sembra, infatti, che sia particolarmente abile nell'esplorare labirinti, senza ripassare sui percorsi già effettuati.

