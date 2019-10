Scacchi | FIDE Grand Swiss 2019 | Caruana solo in testa con mezzo punto su Carlsen e altri

Fonte : oasport

(Di domenica 20 ottobre 2019) Situazione intricatissima ad un turno dalla fine del, che deve designare un qualificato al Torneo dei Candidati 2020 al titolo mondiale. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI OGGI CLICCA QUI PER LEGGERE LA CLASSIFICA GENERALE Indac’è Fabiano, che però è già qualificato in quanto ultimo sfidante del campione del mondo in carica Magnus, ovviamente esentato dal torneo dell’anno prossimo.oggi ha tolto l’imbattibilità allae sorpresa della manifestazione dell’Isola di Man, lo spagnolo David Anton Guijarro, sconfitto in un finale di torre in 58 mosse dopo una partita cominciata con la Variante dei Tre Cavalli dell’Apertura Inglese. L’ex azzurro, dicevamo, guarda tutti dall’alto in basso con 7,5 punti su un massimo di 10 possibili. Adal leader ci sono ben sette giocatori: lo statunitense Hikaru Nakamura e l’armeno Levon ...

zazoomnews : Scacchi FIDE Grand Swiss 2019: quattro in testa tra cui Caruana che patta velocemente con Carlsen - #Scacchi… - zazoomnews : Scacchi FIDE Grand Swiss 2019: quattro in testa tra cui Caruana che patta velocemente con Carlsen - #Scacchi… - zazoomblog : Scacchi FIDE Grand Swiss 2019: in quattro in testa tra cui Caruana che patta velocemente con Carlsen - #Scacchi… -