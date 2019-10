Palermo | due ragazzi morti in un incidente | su Instagram il tragico brindisi in auto

Palermo - incidente stradale a Belmonte Mezzagno : morti due giovanissimi - tre feriti : Un gravissimo incidente stradale si è verificato nelle prime ore del mattino di oggi, domenica 20 ottobre, a Belmonte Mezzagno, nel palermitano, dove un'auto, precisamente una Bmw, è uscita improvvisamente di strada sulla strada provinciale 38. A quanto pare, il conducente della stessa avrebbe perso il controllo del veicolo. All'interno della vettura viaggiavano cinque giovani: per due di loro purtroppo non c'è stato nulla da fare, in quanto ...

Palermo : furto in abitazione - arrestati due giovani : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) – I carabinieri della compagnia di Monreale hanno arrestato in flagranza di reato, per furto in abitazione, due monrealesi, Yanoubli Mohamed Taeib, 26 anni, di origine tunisina e Luciano Billetta, 22 anni. I militari dell’Arma durante un servizio di controllo del territorio, transitando nei pressi di un villino isolato, situato nelle campagne di Pioppo, frazione di Monreale hanno sorpreso i giovani ...

Comuni : parte da Palermo ‘Milleperiferie’ - 2mld per oltre duemila interventi (2) : (AdnKronos) – Il progetto mira a strutturare una piattaforma di interconnessione dedicata alla messa in sistema, alla divulgazione e valorizzazione dei processi di riqualificazione, rigenerazione e ricentralizzazione delle periferie, oltre gli aspetti meramente strutturali e con una forte attenzione alla dimensione umana delle periferie, siano esse geografiche o esistenziali. La rete si struttura come una piattaforma che opera online ...

Comuni : parte da Palermo ‘Milleperiferie’ - 2mld per oltre duemila interventi : Palermo, 4 ott. (AdnKronos) – parte dal quartiere palermitano di Borgo Nuovo – con il patrocinio della Presidenza del Consiglio, del Comune di Palermo e dell’Anci nazionale – ‘Milleperiferie’, il progetto ideato e diretto da I World e promosso da Anci Sicilia che si propone di mettere in rete enti pubblici e soggetti privati per condividere idee e iniziative di riqualificazione delle periferie secondo ...

Palermo - lanciano la cocaina dal finestrino : arrestati due uomini : Emanuela Carucci Nella busta rinvenuta dai carabinieri di un posto di blocco sono stati trovati 200 grammi di sostanza stupefacente che al dettaglio avrebbe fruttato circa 200mila euro Si chiamano Salvatore Salerno, 60enne, e Onofrio Catalano, 42enne, entrambi palermitani residenti a Bagheria, in provincia di Palermo. Sono stati arrestati ad un posto di blocco dei carabinieri in Via Messina Marine, nel capoluogo siciliano. I ...

Palermo - furto di gasolio : ai domiciliari due fidanzati : Emanuela Carucci Si tratta di un uomo di 33 anni e della sua compagna, una donna di 21 anni. I due sono stati sorpresi a rubare di notte Hanno rubato in totale 300 litri di gasolio in quattro mesi prelevandolo dai serbatoi dei mezzi di proprietà di un commerciante di Misilmeri, un Comune in provincia di Palermo, titolare di un’azienda di lavorazione del marmo. Per questo i carabinieri di Marineo e della compagnia di Misilmeri hanno ...

Sanità : Asp Palermo - due nuovi ambulatori di cardiologia nelle Madonie : Palermo, 23 set. (AdnKronos) - L'Asp di Palermo potenzia l'offerta sanitaria nelle Madonie e attiva due nuovi ambulatori di cardiologia ad Alimena e a Polizzi Generosa. Il primo è entrato in funzione martedì scorso, mentre quello di Polizzi Generosa sarà attivo da domani, martedì 24 settembre. Gli a

Samara Challenge : due ragazzi aggrediti a Palermo con un coltello - il colpevole scappa : Da un po' di settimane a questa parte, in varie parti d'Italia, si parla sempre più spesso dell'ormai "famosa" Samara Challenge. Tutto è incominciato quando, in Sicilia e in Campania, ci sono stati degli avvistamenti notturni di persone vestite come Samara, la ragazza fantasma del film The Ring, intenta a terrorizzare i passanti. Quello che, in un primo momento, era stato giudicato solo come uno scherzo di pessimo gusto, con il passare dei ...