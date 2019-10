Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 21 ottobre 2019) E` ispirato ad una storia vera "", il film di Peter Cattaneo presentato alla Festa di Roma nella Selezione Ufficiale. A più di vent`anni da "" iltorna a girare un film su un gruppo di persone che si uniscono per superare le difficoltà della loro vita: questa volta, però, sono delle, e in particolare delle mogli di soldati britannici partiti per la guerra in Afghanistan. Tutte vivono in una base militare con l`ansia di qualche terribile notizia, ma si riuniscono per condividere momenti di leggerezza. Kate, la moglie di un ufficiale interpretata da Kristin Scott Thomas, ad un certo punto riesce a convincere le altre a formare un coro, sotto la sua guida sua e quella della "rivale", interpretata da Sharon Horgan. Il tono del film è sempre lieve e divertente, anche se non mancano accenti drammatici.Di cori come questi oggi ce ne sono molti in ...

ilfogliettone : Military wives, dal regista di Full Monty donne unite per sopravvivere - - robgreg : E non ho neanche detto niente su Military Wives che ho visto ieri sera alla Festa del Cinema.. - luciatedescow : RT @lostincinema_it: La nostra recensione di #MilitaryWives da #RomaFF14 -