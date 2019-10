Milan-Lecce finisce in parità | le pagelle rossonere | ottimo Calhanoglu | ingenuo Conti

Lecce gela Milan - per Pioli l’esordio è amaro : Una sventola mancina da fuori area di Calderoni, nel secondo di sei minuti di recupero, ha gelato il Milan e rovinato il debutto di Pioli in panchina. Il 2-2 finale con il Lecce, nel primo tempo apparso non all'altezza della Serie A, conferma che non sara' semplice per il nuovo allenatore rilanciare i rossoneri, incagliati a meta' classifica a 6 punti dal quarto posto. Espulso nel finale, Liverani ha festeggiato in spogliatoio un punto d'oro, ...

LIVE Milan-Lecce 2-2 calcio - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : pareggio deludente per i rossoneri. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 96′ Finisce la partita 2-2 Impresa dei salentini che fermano i rossoneri con una partita spettacolare. 94′ Milan tutto in attacco che proverà a fare l’impresa di vincerla negli ultimi minuti. 92′ Goooooooooooooooool, Calderoniiiiiiiiiiiiiiiiiii, trova un gol fantastico l’esterno difensivo del Lecce che prende palla dal limite e spara in porta dai 25 metri, ...

Posticipo serie A - Milan-Lecce 2-2 : 22.41 Il Lecce agguanta il pari definitivo nel recupero. Esordio amaro per Pioli. Subito pericolosi Leao e Calhanoglu. Il turco confeziona il vantaggio al 20' girando magistralmente in rete un lancio di Biglia.Gabriel nega il raddoppio a Suso. Altro Lecce nella ripresa.Conti 'regala' (braccio) un rigore al 62': Donnarumma respinge il tiro di Babacar che riprende e pareggia. Riparte il Milan. Palo di Calhanoglu su corner. Poi il turco serve al ...

LIVE Milan-Lecce 2-1 calcio - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Piatek porta in vantaggio i rossoneri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 87′ Rebic di testa su angolo di Suso non trova la porta da buona posizione. 86′ Angolo di Mancosu che pesca Lucioni che non trova la porta di testa. 85′ Squadre spaccate, giallo per Biglia che stende Petriccione in contropiede. 83′ Fuori Babacar e dentro Lapadula per il Lecce. 81′ Gooooooooooool, Piatekkkkkkkkkkkkk, grande giocata sulla destra di Calhanoglu che serve con un ...

LIVE Milan-Lecce 1-1 calcio - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : dentro Piatek per l’assalto finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 79′ Esce Kessié ed entra Rebic nel Milan. 78′ Suso crossa sul secondo palo dove Theo Hernandez tira sul primo palo, parata di Gabriel. 76′ Giallo per Rossettini che atterra Piatek per fermare l’azione di contropiede. 74′ Squadre ora molto lunghe a causa della stanchezza. 73′ Suso per Calhanoglu che al volo da fuori area per poco non prende il palo. 71′ Lecce che ...

Milan-Lecce - follia di Conti nell’area rossonera : Babacar prima sbaglia il penalty ma poi rimedia con il tap-in [VIDEO] : L’esterno rossonero colpisce con il braccio un cross di Farias, l’arbitro assegna il rigore che Babacar sbaglia, prima di realizzare l’1-1 sulla respinta di Donnarumma Si complicano le cose per il Milan a San Siro, il Lecce infatti trova il pareggio con Babacar, che prima sbaglia il rigore e poi con il tap-in rimedia a porta vuota. Un penalty concesso con il VAR dall’arbitro Giacomelli, che va a rivedere al monitor ...

LIVE Milan-Lecce 1-1 calcio - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Babacar risponde a Calhanoglu : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68′ Dentro Krunic al posto di Paquetà nel Milan. 67′ Fuori Leao e dentro Piatek per il Milan. 66′ Calhanoglu DIRETTAmente da calcio d’angolo prende il secondo palo. 65′ Acrobazia di Mancosu che per poco non trova il primo palo. 64′ Fuori Majer e dentro Petriccione per il Lecce. 62′ Goooooooooool, Babacarrrrrrrr, che si fa parare il rigore ma sulla respinta e ...

LIVE Milan-Lecce 1-0 calcio - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : spingono i rossoneri alla ricerca del raddoppio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55′ Leao dentro l’area di rigore cerca un varco per calciare, ma trova la difesa del Lecce pronta a respingere. 53′ Fraseggio continuo del Milan che porta al tiro Paquetà, ma la palla va alta sopra la traversa. 51′ Farias prende palla dai 25 metri e scaglia un destro che finisce sulle mani di Donnarumma. 49′ Si scaldano Piatek e Rebic che tra poco potrebbero essere del ...