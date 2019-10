L’Inter vince 4-3 in casa del Sassuolo | doppiette di Lukaku e Lautaro

L’Inter deve vincere per rispondere alla Juve e caricarsi per la gara contro il Borussia Dortmund : Non ci sono alternative in Sassuolo-Inter. Antonio Conte, dopo le vittorie di Juventus e Napoli, non può permettersi altri passi

L’Inter vince la causa contro Yao. Un monito per Mauro Icardi : L’Inter vince la causa contro Yao Guy Eloge Koffi. Il difensore ivoriano, che ha fatto parte dell’Inter nella stagione 2016-17 ed oggi è al Lugano, si era rivolto alla Fifa invocando l’articolo 15 per essere rimasto l’intera stagione tra tribuna e panchina. Dopo due anni e 5 pronunciamenti, il club ha avuto la meglio. Prima la Fifa e poi il Tas di Losanna hanno condannato sia il calciatore che il Lugano, multati per una ...

Serie A - cosa ci ha detto - finora - la quinta giornata : Juventus con il trequartista - L’Inter vince sempre : La quinta giornata di Serie A sta per andare in archivio. Manca all’appello solo il posticipo tra Torino e Milan, che darà indicazioni importanti sulle due squadre, che stanno attraversando un momento difficile. Ciò che è già passato ha detto tanto. Il turno infrasettimanale ci ha mostrato una Juventus che migliora piano piano. Maurizio Sarri ha sperimentato il modulo con il trequartista, come già fatto ai tempi di Empoli. Ramsey ...

Gazzetta : L’Inter può vincere perché ha capito che più della rosa conta il gruppo : Alberto Cerruti sulla Gazzetta dello Sport si interroga sui motivi per cui l’Inter è prima, ma soprattuto per cui la formazione di Conte potrebbe arrivare a vincere qualcosa in primavera. Ogni tifoso ha i suoi motivi che possono essere ricercati nei nuovi acquisti o nella guida di Conte Il motivo per cui l’Inter può tornare a vincere in primavera, e non soltanto nelle altre stagioni, è il nuovo spirito di gruppo. perché si parla spesso ...

Striscia la Notizia – Tapiro d’oro a Wanda Nara : L’Inter vince il derby anche senza Icardi! : L’Inter vince il derby anche senza Mauro Icardi e Wanda Nara si vede recapitare un Tapiro d’oro da Striscia la Notizia Negli ultimi anni Mauro Icardi ha rappresentato la prima, a volte anche la sola ed unica, opzione offensiva dell’Inter, risultando decisivo spesso e volentieri nelle vittorie dei nerazzurri, derby compreso. Il suo addio avrebbe dovuto lasciare un vuoto al centro dell’attacco della squadra di Antonio ...

Milan provinciale - così vince sempre L’Inter. Ormai del derby di Milano è rimasto solo il tifo : La grande attesa in settimana, le conferenze stampa con le solite frasi fatte su una “partita che vale doppio” e fa storia a sé, le coreografie e il tifo sugli spalti. E poi… nulla: in campo il derby di Milano praticamente non esiste più. Divario abissale, risultato scontato, nessuna tensione: non è più la sfida tra due grandi squadre che per una sera si contendono anche il primato cittadino, ma una partita normale, che non mette in palio ...

Icardi - frecciata alL’Inter : “al Psg per vincere qualche trofeo” : “Era il mio settimo anno all’Inter e il mio sogno era giocare la Champions League con quella squadra e si e’ realizzato, ma non ho vinto nulla. Era arrivato il momento di giocare in una squadra che vince trofei, una come il Psg”. Sono le parole dell’ex centravanti dell’Inter, Mauro Icardi, adesso al Psg, rilasciate ai microfoni dell’emittente francese Canal plus. “Sono venuto per restare, ...

Icardi : «In 7 anni alL’Inter non ho vinto niente - al Psg sono in un club vincente» : Mauro Icardi ha rilasciato un’intervista a Canal Plus. Intervista che, se possibile, chiude ulteriormente i rapporti tra il centravanti argentino e l’Inter. Dichiara Icardi: «sono stato sette all’Inter, sognavo di giocare la Champions con quella maglia. L’ho realizzato ma non abbiamo vinto niente. Era arrivato il momento di andare in un club che conquista titoli. Finalmente sono al Psg, un club con tanti campioni, era ...

Biglia a Sportmediaset : “Ci aspettavamo di più dal gioco - ma a Verona contava vincere. Derby? Rispetto per L’Inter” : Quando mancano due giorni all’attesissimo derby della Madonnina tra Milan e Inter, Lucas Biglia ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dell’avvio di stagione dei rossoneri e della Stracittadina del capoluogo lombardo. C’è una forma di ossessione sul Derby? Sono 3 anni che il Milan non lo vince. Questo influisce, o vi dà carica? “Deve essere una carica, perché dà continuità al lavoro, ti dà fiducia in quello che fai, dà ...

Bellissima 19enne diventa miss e vince una liposuzione ma muore durante L’Intervento : Una ragazza è riuscita a vincere un concorso di bellezza locale a Quito in Ecuador a soli 19 anni. La ragazza Bellissima si chiamava Catherine Cando, ha ricevuto come premio un tablet e un intervento di chirurgia estetica a scelta. I giudici del concorso di bellezza avevano detto che era una ragazza molto bella ma che doveva perdere qualche chilo e per questo motivo lei aveva optato per un intervento di liposuzione. La ragazza ...

Allegri : «L’Inter di Conte e Marotta può vincere lo scudetto. La Juve di Sarri? Sì - l’ho guardata» : “Non sono pentito della scelta fatta con la Juventus, le cose non vanno forzate” parla così del suo addio ai bianconeri Massimiliano Allegri intervistato da Massimo Giletti. Come riporta padovasport.tv il tecnico non è assolutamente pentito di aver lasciato la guida della Juve dopo 5 anni intensi di lavoro e risultati “Abbiamo capito tutti e due, forse il presidente lo ha capito prima di me, che era il momento di prendersi una ...

Allegri si ‘dimentica’ della Juventus : “L’Inter adesso può vincere lo scudetto” : Il tecnico Massimiliano Allegri ha interrotto in estate il rapporto con la Juventus, adesso l’allenatore si è presto un anno di pausa con l’obiettivo di tornare protagonista dalla prossima stagione.”Non sono assolutamente pentito della scelta fatta con la Juventus, le cose non vanno forzate. Dopo cinque anni era arrivato il momento di prenderci una pausa, forse il presidente l’aveva capito prima di me. Ne abbiamo ...

Eto’o e i segreti di Mourinho : “alL’Inter vincemmo il triplete come una famiglia. Quando lo chiamai burattino…” : Samuel Eto’o racconta alcuni retroscena del suo rapporto con Mourinho: l’attaccante camerunense ha vissuto il periodo dell’Inter come una famiglia, ma con il tecnico portoghese non sono mancati momenti di tensione Presente ad un incontro fra Liga Spagnola e Livescore, Samuel Eto’o ha raccontato alcuni retroscena del suo rapporto con Josè Mourinho. I due si sono affrontati da avversari, finendo poi per difendere ...

Tacconi : “Scudetto? Basta che non vince L’Inter… Se Conte avesse saltato avrebbe perso i capelli…” : Stefano Tacconi scatenato. L’ex portiere della Juventus ha parlato della Vecchia Signora ai microfoni di Radio Bianconera, lanciando diverse frecciate a Conte e all’Inter. Queste le sue parole. “Scudetto? Secondo me quest’anno la Juve deve mollare qualcosa, altrimenti non credo che riuscirà a vincere tutto. Credo che punteranno nettamente sulla Champions League e sulla Coppa Italia. Diamo un po’ di beneficenza anche ...