Casting per una web serie di 8 puntate e per il Teatro San Carlo di Napoli

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 20 ottobre 2019) In questo periodo non mancano le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. In particolare sono in corso deiaperti per una nuova webdal titolo Comincio Lunedì e suddivisa in otto. Sono inoltre attualmente in corso le selezioni per spettacoli delSandi. Una webSono aperte le selezioni per la realizzazione di una nuova web, prodotta da Lenus Media Entertainment e dal titolo Comincio Lunedì. Si prevedono otto episodi della durata di 20 minuti l'uno. In particolare, la richiesta è indirizzata nei confronti di uomini e donne disponibili a raccontare le proprie esperienze nel contesto della palestra. Non si cercano soggetti particolari, palestrati o muscolosi, ma semplicemente persone di qualsiasi tipologia ed età disposte a mettersi in gioco e a prendersi un po' cura di se stesse mediante l'attività sportiva. I candidati che ...

bestanzon : 'Il casting director non è una segretaria che telefona alle agenzie per trovare attori disponibili ma un capire par… - mintmuffins : RT @gjvxed: casting aperto per trovare qualcuno che mi abbracci mentre mi addormento ne ho bisogno - Al___Zheimer : @brigittebordot sembra un casting per il remake di 'qualcuno volò sul nido del cuculo' -