Salute | vuoti di memoria | quando preoccuparsi?

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 19 ottobre 2019) Il Prof. Alberto Albanese, responsabile di Neurologia in Humanitas, ha parlato didiin un articolo di Humanitas. “Rovistare per ore nelle tasche della propria borsetta per poi scoprire che le chiavi della macchina erano sul tavolo, non ricordare di aver chiuso il gas, o avere una parola sulla punta della lingua e non trovarla. A volte ci capita di non riuscire a ricordare anche le cose più semplici e quotidiane. Si tratta di situazioni comuni che molte persone vivono quasi quotidianamente. Ma sono sintomi preoccupanti?” I rischi di sviluppare demenza “In una vita stressante come quella moderna, in cui ci è richiesto sempre di essere iper-performanti e dove siamo costantemente bombardati dalla comunicazione e dalle troppe informazioni, la nostra capacità di ricordare può perdere colpi. “Laè compartimentalizzata e siamo chiamati ogni volta a ...

VillaIsolina : @Miti_Vigliero E sì sarebbe comico se non fosse il ns Pdc. Ma sono tutti così ... vuoti arrivisti che recitano una… -