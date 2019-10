La Leopolda per ora gode come un riccio

La “magia” di Renzi : nello spot per la Leopolda esce dal portone chiuso. L’ironia sui social : “Come i fantasmi” : L’errore non è passato inosservato. All’inizio dello spot che lancia la decima edizione della Leopolda, a Firenze, Matteo Renzi esce da un portone chiuso. E sui social si è scatenata l’ironia: “Ha fatto come i fantasmi”, “ve lo immaginate nascosto lì dietro mentre trattiene la pancia?”, “ha citofonato a casa di Zingaretti ma non ha ricevuto risposta”. L'articolo La “magia” di ...

Italia Viva - sondaggio per il simbolo del partito di Renzi L’ex premier apre la Leopolda : Alla Leopolda l’ex premier presenterà il logo: il favorito nel sondaggio online è quello con tonalità fucsia e le ali di un gabbiano stilizzato. «Non staccheremo la spina al governo»

Leopolda 10 - lunghe file per la seconda giornata della convention renziana : le persone in coda già dal mattino : Lunga fila all’esterno della Leopolda per riuscire a partecipare alla giornata clou della kermesse renziana, che sancirà la nascita del nuovo partito Italia Viva. A centinaia sono già entrati nella ex stazione di Firenze, dove stamani si svolgono 53 tavoli tematici coordinati in gran parte da parlamentari o ex parlamentari, come d’abitudine alla Leopolda. “Un abbraccio a chi diceva quest’anno la Leopolda sarà un flop. E due abbracci a chi ...

Leopolda 10 - Renzi : “Voglio far cadere il governo? È nato grazie a me - non voglio essere ricoverato per schizofrenia” : “Lanciamo ultimatum da Italia Viva? No, sono idee. Poi mi dicono che voglio far cadere il governo. Ma se è nato grazie a me, mi ricovererebbero per schizofrenia“. A dirlo, dal palco della Leopolda, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che getta acqua sul fuoco delle polemiche interne all’esecutivo. L'articolo Leopolda 10, Renzi: “voglio far cadere il governo? È nato grazie a me, non voglio essere ricoverato per ...

Leopolda 10 - a Firenze c’è il pienone per la kermesse di Matteo Renzi : “Sono Commosso” : Su è aperta stasera a Firenze la Leopolda, la kermesse Renziana, giunta alla sua decima edizione: "Non è vero che siamo circondati da yesmen e signorsì, c'è tanta gente libera che non ne può più della demagogia e del qualunquismo, e questa gente c'è", ha detto Renzi in apertura dal palco. Oggi dimostriamo che c'e' un popolo che non ha paura di dire quello che pensa".Continua a leggere

Leopolda 2019 - sono certo che Recalcati tornerà per spiegarci che fine ha fatto la sua teoria di Telemaco : Per chi si occupa di psicoanalisi, la decima edizione della Leopolda mantiene un residuo interesse nei suoi aspetti di ripetizione, scemato ormai nel mortale clichè di una riunione di condominio sull’oliatura del cancello. Assai più pregnante è invece una questione che sollevò non poca bagarre nel mondo psy: che fine ha fatto la teoria del ‘Complesso di Telemaco’, forgiata dallo psicoanalista amico di Renzi per validarne la (fu) ascesa, posta a ...

Matteo Renzi - bomba sulla Leopolda : "Perché dovete disertare". Terrore Pd - la "scissione a rate" : Diserzione. Alla vigilia della Leopolda dal Pd si alza un grido di battaglia: boicottare Matteo Renzi e il suo "teatrino", il primo dopo la scissione. A lanciare la sfida è il governatore della Toscana Enrico Rossi, che aveva lasciato il Pd per Mdp come forma di protesta contro l'ex segretario e che

Leopolda 2019 - la canzone scelta per aprire la kermesse? Potrebbe essere “Non avere Paura” di Tommaso Paradiso : Ci saranno Maria Elena Boschi e Francesco Bonifazi, ma anche Gabriele Toccafondi, sottosegretario forzista e l’ex senatrice grillina Silvia Vono. Ma non solo: la lista dei nomi per questa Leopolda 2019 (inizia venerdì 18 alle 18 e finisce domenica 20 alle 13.30) è lunga. E’ il ritrovo di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi. Lo ‘scissionista’. Che per aprire la kermesse, almeno stando a rumors e voci che rimbalzano su ...

Perché alla Leopolda Renzi scommette su Isabella Conti come nuova Boschi : Roma. Matteo Renzi la chiama “la nuova Boschi”, per la felicità - si fa per dire - di quella originale: Isabella Conti, sindaco di San Lazzaro di Savena, rieletta con l’80 per cento, che da pochi giorni ha dato l’addio al Pd per passare a Italia Viva, sarà la madrina della nuova edizione della Leopo

Iv : Faraone - ‘terrorismo per evitare presenza dirigenti Pd a Leopolda’ : Roam, 17 ott. (Adnkronos) – ‘Sto vedendo un po’ di terrorismo in giro. Credo che stiano mettendoci attorno un po’ di filo spinato per evitare che arrivino dirigenti del PD alla Leopolda. Noi siamo assolutamente tranquilli, chi verrà sarà ospite ben voluto. Ci stiamo preoccupando principalmente di fare un evento per il Paese, mentre troppo spesso il Pd si occupa di noi ed è questa la differenza che c’è fra la ...

Per Orlando gli ultimatum non vanno lanciati "né dal Papeete né dalla Leopolda" : ""Un ultimatum lanciato dal Papeete non é peggio di uno lanciato dalla Leopolda". Lo afferma Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, a Rimini per la Festa nazionale di Dems, in riferimento a Matteo Renzi. "Qui in gioco non c'è solo una esperienza di governo ma la tenuta della democrazia liberale in questo Paese. Noi abbiamo mandato a casa un governo con alcuni esponenti che trescavano con una potenza straniera perché guardavano a ...

Pd : Renzi - ‘se Papeete uguale a Leopolda ecco perchè sono andato via’ : Roma, 6 ott. (AdnKronos) – “Bisogna riconoscere a Orlando l’onestà intellettuale di dire la vera motivazione della scissione. Gli ultimatum non vanno lanciati, io detto soltanto che non bisogna aumentare le tasse. Lui mette sullo stesso piano il Papeete e la Leopolda, Orlando di fatto spiega che per lui e per tanti del Pd Papeete e Leopolda, cioè Salvini e Renzi, fuori di metafora, sono la stessa cosa ed è il vero ...

Renzi : "Papeete come Leopolda? Ecco perchè sono andato via' : Da Andrea Orlando "non arriva un complimento. Con una battuta potrei dire che Orlando per fare un termine di paragone deve conoscere almeno uno dei due posti. Siccome alla Leopolda non s'e' mai visto, viene il dubbio che sia andato qualche volta al Papeete per rilassarsi. Il mio amico Andrea Orlando lo vedo un po' agitato...". Lo dice Matteo Renzi a In mezz'ora in piu' su Rai Tre Segui su affaritaliani.it

Indagato per traffico di influenze illecite il presidente della fondazione che organizzava la Leopolda : L’avvocato fiorentino Alberto Bianchi, ex presidente della fondazione Open, che era nata per sostenere le iniziative di Matteo Renzi tra cui la Leopolda, è Indagato dalla procura di Firenze nell’ambito di un’inchiesta, coordinata dal pm Luca Turco, che ipotizza il reato di traffico di influenze. Sarebbe stata eseguita anche una perquisizione.La perquisizione nello studio di Firenze dell’avvocato Bianchi è ...