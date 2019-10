Decide di uccidere la fidanzata e pensa ad un piano incredibile

Fonte : baritalianews

(Di sabato 19 ottobre 2019) Un ragazzo aveva deciso dila suama di farlo in un modo che, secondo lui, nessuno avrebbe mai potuto scoprire la responsabilità e, dunque, risalire a lui come colpevole. Questa vicenda è avvenuta a Malone, New York. Il ragazzo hato diun orso, togliergli la pelliccia, travestirsi da orso e cosìlasenza che nessuno potesse capire che a compiere il delitto era stato lui. Infatti, secondo lui sulla scene del delitto sarebbero rimaste solo le impronte dell’orso e tutti avrebberoto che era stato, appunto, l’orso. L’uomo, Clyde Gardner, di 57 anni, aveva anche deciso che a commettere il delitto doveva essere un’altra persona cui aveva promesso 500 dollari subito e gli ultimi 15mila dollari a lavoro compiuto e cioè ad omicidio avvenuto. L’idea dell’uomo, però, non è andata esattamente secondo i suoi ...

Amaccagno66Anna : @jacopo_iacoboni @BiondoNik è un precedente. Ora sono gli anni. Domani la razza e la religione. Da un guru peraltro… - JackilKebabbaro : @EnzoArlotta29 @CieloNore @matt_2994 la roba clamorosa è che a mente fredda capisci che gus aveva sempre avuto ragi… - namjoonth : @justdan99567869 Un ragazzo vittima di atti di bullismo, per l'esasperazione finisce per uccidere il suo bullo. All… -