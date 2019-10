Centrodestra unito in piazza a Roma | Salvini apre a sorpresa | “Questa non è la piazza di

Dalla piazza San Giovanni alle proposte di legge - il Centrodestra non riesce a marciare unito : Si balla nel centrodestra. Si balla da soli, però. Senza una strategia comune per opporsi al governo giallorosé. “Ormai siamo tre estranei”, sussurra in un Transatlantico semideserto un pezzo da novanta della coalizione. Così, a un mese Dalla nascita del BisConte, i tre partiti di opposizione, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, sembrano non riuscire al momento a ritrovarsi e a coalizzarsi in vista ...

Centrodestra torna unito. Salvini - Berlusconi e Meloni : “Insieme per liberare l’Italia” : Il Centrodestra torna compatto nell'opposizione al governo Conte bis. Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono incontrati a Milano per fare il punto della situazione (anche in vista delle prossime elezioni regionali) e rilanciare l'unità della coalizione: "Vogliamo liberare gli italiani da questa maggioranza".Continua a leggere

Matteo Salvini - Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi : "Centrodestra unito - libereremo gli italiani" : "Il centrodestra è il progetto politico nel quale si riconosce la maggioranza degli italiani, quello che governa con profitto le principali Regioni italiane e migliaia di Comuni. È l'unica coalizione con una base programmatica comune che ha ideali condivisi. Ci proponiamo di liberare gli italiani da

Massaro : “A Roma opportuno aprire tavolo di coordinamento del Centrodestra unito” : Roma – “A seguito della recente decisione di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega di adottare a livello nazionale una linea comune in materia di riforme sarebbe opportuno aprire un tavolo di coordinamento permanente del centrodestra sulle questioni che interessano Roma ed i Romani” – dichiara Pietrangelo Massaro, Vice Coordinatore Romano di Forza Italia con Delega all’Organizzazione del Partito. “La proposta – spiega Massaro ...

Campania : Cirielli - 'candidatura Fdi un onore - priorità Centrodestra unito' : Roma, 22 set. (AdnKronos) - “Ringrazio l'assemblea regionale e i vertici nazionali del partito per avermi indicato quale candidato presidente della Campania per FdI”. Lo dichiara il questore della Camera e parlamentare di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli, a margine della manifestazione nazionale d

Sondaggi elettorali Tecnè : Centrodestra unito batte alleanza Pd-M5S : Sondaggi elettorali Tecnè: centrodestra unito batte alleanza Pd-M5S La Lega è tornata a crescere dopo lo stop agostano seguito alla crisi di governo aperta da Matteo Salvini e che ha portato alla nascita dell’esecutivo giallo rosso. A sostenerlo è l’ultimo Sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica del 16 settembre. Il ritorno al segno più per il Carroccio sembra ormai un fatto acclarato visto che la crescita è stata segnalata dalla ...

SONDAGGI/ Salvini 32% - Conte 49% - il Centrodestra unito vince ma l'Ue lo "divide" : SONDAGGI. Secondo Ixè, Conte, 49%, è davanti a Salvini grazie al suo profilo di figura "terza". Salvini vale il 32%, Renzi è forte solo in Parlamento

Sondaggio Youtrend per SkyTg24. Lega in calo - ma il Centrodestra unito al 47 - 5% : La Lega riduce il proprio consenso di due punti rispetto alle Europee, cinque punti dal picco registrato nei sondaggi. Secondo la rilevazione condotta da Youtrend per SkyTg24, la formazione di Matteo Salvini si conferma primo partito, attestandosi al 31,9%. Il centrodestra unito, in un contesto in cui si concretizza e si consolida il sorpasso di Fratelli d’Italia (8,8%) su Forza Italia (6,8%), tocca il 47,5%, un risultato che in caso di ...

Conte bis - il Centrodestra unito dalla rabbia : La rabbia c’è. E ci sta tutta all’interno del centrodestra che s’è ritrovato in pochi giorni negli abissi dell’opposizione dopo aver annusato Palazzo Chigi. Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini hanno lasciato lo studio alla Loggia alla Vetrata del Quirinale pronti ad esplodere davanti ai cronisti. La leader di FdI “chiama” la piazza se dovesse nascere un governo M5s-Pd. Il Cavaliere, oltre a manifestare “preoccupazione per il ...

Sondaggi - la Lega ha perso 4 punti dal giorno della crisi aperta da Salvini. Il M5s in ripresa. Ma il Centrodestra unito avrebbe 410 deputati : La Lega in 20 giorni ha perso 4 punti. I Cinquestelle in ripresa grazie “all’effetto Conte“. Ma se si votasse oggi il centrodestra unito (nonostante la crisi di Forza Italia) avrebbe la bellezza di 410 deputati, cioè quasi cento oltre la soglia della maggioranza. E’ il risultato di un Sondaggio dell’istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. Se si tornasse alle urne oggi la Lega avrebbe il 33 per cento contro il ...