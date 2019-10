Centrodestra in piazza a Roma | oggi manifestazioni | strade chiuse e bus deviati

Piazza San Giovanni - la sfida dei 200mila di Salvini che spacca il Centrodestra : L'obiettivo del segretario del Carroccio è quello di riempire la Piazza simbolo della sinistra italiana, un Piazzale...

Piazza San Giovanni - la sfida dei 200mila di Salvini che spacca il Centrodestra : L'obiettivo del segretario del Carroccio è quello di riempire la Piazza simbolo della sinistra italiana, un Piazzale...

Centrodestra - Berlusconi : “Salvini è il leader perché prende più voti”. Poi la critica a Carfagna : “Giusto andare in piazza uniti” : Ora Silvio Berlusconi diventa scudiero del Centrodestra unito, tanto da riconoscere la leadership di Matteo Salvini perché “prende più voti” e da tradire un certo fastidio per le dichiarazioni di Mara Carfagna e di chi come la deputata ha invitato a prendere le distanze dalla piazza di sabato per le infiltrazioni neofasciste. “È giusto andare in piazza“, ha detto Berlusconi passeggiando tra gli stand di Eurochocolate, nel ...

Casapound in piazza con il Centrodestra - Salvini : “Aperti a tutti”. Malumori Fi - ma Berlusconi : “Non mi interessa - ci sarò” : A meno di due giorni dalla manifestazione in piazza San Giovanni a Roma, è già un caso nel centrodestra la partecipazione di Casapound. Il leader del Carroccio Matteo Salvini, intervenendo da Terni, ha sminuito il problema: “Noi abbiamo aperto la piazza a tutti gli italiani di buona volontà, poi ovviamente la organizza la Lega e sul palco interviene chi decide la Lega. Questo giochino della piazza dei fascisti ormai fa ridere e non ci ...

CasaPound sarà in piazza a Roma alla manifestazione del Centrodestra : “Sarò anche io in piazza sabato 19. Non è il momento di dividere, ma di unire. Vogliamo portare i nostri temi e le nostre idee, perché questa opposizione non si riduca a parlare solo di immigrazione e tasse, ma anche e sopratutto di casa, lavoro, figli, salari e stato sociale”. Lo scrive su twitter, Simone Di Stefano, esponente di spicco di CasaPound.Sulla questione il leader della Lega, Matteo Salvini, ...

Centrodestra : Salvini - ‘a piazza S.Giovanni molti che c’erano per raduni operai’ : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – ‘Mi sto accorgendo che tra le decine di migliaia di adesioni che ci stanno arrivando in questi giorni non sono affatto rari i casi di persone che la stessa piazza l’hanno frequentata ai tempi delle grandi manifestazioni operaie. Verrebbe da pensare che oggi i veri ‘abusivi’, tanto nel palazzo quanto a piazza San Giovanni, sono proprio gli esponenti del Partito democratico che, prima ...

Dalla piazza San Giovanni alle proposte di legge - il Centrodestra non riesce a marciare unito : Si balla nel centrodestra. Si balla da soli, però. Senza una strategia comune per opporsi al governo giallorosé. “Ormai siamo tre estranei”, sussurra in un Transatlantico semideserto un pezzo da novanta della coalizione. Così, a un mese Dalla nascita del BisConte, i tre partiti di opposizione, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, sembrano non riuscire al momento a ritrovarsi e a coalizzarsi in vista ...

Centrodestra : Meloni - ‘schieramento nato con manifestazioni di piazza’ : Roma, 10 set. (AdnKronos) – “Il Centrodestra si è fatto sulle manifestazioni di piazza. Ci dobbiamo asserragliare nel palazzo come quelli del Pd?” Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ospite di Sky Tg 24, replica alle perplessità di Silvio Berlusconi sulla manifestazione di ieri di Fdi e Lega.“Mi dispiace per ieri -aggiunge- ma non è questo il momento delle polemiche. Cosa significa fare ...