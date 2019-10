Autista fa scendere i passeggeri dal bus per caricare lo scooter

Roma - Autista dell’autobus fa scendere i passeggeri per caricare il suo scooter | Foto : È successo sulla linea periferica 982 gestita da un consorzio privato per conto del Comune. La vicenda segnalata dall'ambientalista Rinaldo Sidoli: «Ennesima vergogna indecente»

Donna incinta sale sul bus e chiede un biglietto : l'Autista la fa scendere : incinta di nove mesi, è salita sull'autobus chiedendo all'autista di venderle un biglietto, avendo provato - senza riuscirci - ad acquistarlo con il cellulare. Ma l'uomo non ha voluto sentire ragioni, costringendola a scendere. È successo a La Spezia. Vittima una futura mamma di 45 anni, Francesca Pennucci. Come racconta Il Secolo XIX la Donna, che di lavoro gestisce un centro per il rinnovo delle patenti di guida, si era recata in ospedale per ...