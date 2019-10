Atp 250 Anversa | nulla da fare per Sinner | in finale ci va Wawrinka

Tennis - Atp 250 Mosca 2019 : i risultati di venerdì 18 ottobre. Cilic avanti col brivido - ok Rublev. Seppi elimina Lajovic - trova Mannarino : Si allinea alle semifinali il tabellone dell’ATP 250 di Mosca, e lo fa con un mix di conferme, brividi, sorprese, ritorni e rivincite che rende questo weekend molto intenso, particolare e piacevole da seguire. Per i colori italiani, innanzitutto, è il giorno di un grande Andreas Seppi, che elimina il russo Karen Khachanov, numero 2 del seeding e 9 del mondo, con il punteggio di 3-6 6-3 6-3. Si tratta della sua decima vittoria contro un top ...

Sinner-Wawrinka - semifinale Atp 250 Anversa 2019 : programma - orario - tv e streaming : Per la prima volta nella sua giovanissima carriera Jannik Sinner disputa una semifinale ATP, con l’obiettivo di assicurarsi un posto tra i primi 100 del mondo. Di fronte c’è Stan Wawrinka. E’ la seconda volta che i due giocatori si affrontano: è stato proprio lo svizzero, vincitore di tre tornei del Grande Slam, a tenere a battesimo il diciottenne di San Candido nei quattro tornei maggiori. Sinner, proveniente dalle ...

Seppi-Mannarino - semifinale Atp 250 Mosca 2019 : programma - orario - tv e streaming : Si disputerà nella giornata di domani la semifinale del torneo ATP 250 di Mosca che vedrà di fronte Andreas Seppi e il francese Adrian Mannarino. Seppi, proveniente da un torneo di ottimo valore, ha messo in riga il cileno Cristian Garin in una durissima battaglia al primo turno, lo spagnolo Roberto Carballes Baena e il russo, numero 2 del seeding e 9 del mondo, Karen Khachanov. Mannarino, invece, ha eliminato il bosniaco Damir Dzumhur, il ...

Tennis - Atp 250 Mosca 2019 : un fantastico Andreas Seppi vola in semifinale! Karen Khachanov battuto in tre set : Splendida vittoria di Andreas Seppi nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Mosca. Il bolzanino, che vinse la Kremlin Cup nel 2012, torna in semifinale per la quarta volta (seconda consecutiva) nella capitale russa battendo in rimonta il numero 2 del tabellone, il russo Karen Khachanov, con il punteggio di 3-6 6-3 6-3. Una prova di altissimo valore, quella di Seppi, che dimostra come a 35 anni sia ancora perfettamente in grado di far capire ...

Tennis - Atp 250 Stoccolma 2019 : Stefano Travaglia sconfitto al secondo turno - ai quarti accede Yuichi Sugita : Continua la corsa fortunata di Yuichi Sugita al torneo ATP 250 di Stoccolma. Il giapponese, entrato in tabellone da lucky loser, sconfigge con una prova di grande solidità il nostro Stefano Travaglia con il punteggio di 7-6(6) 6-4, andando dunque ai quarti di finale per la seconda volta nella capitale svedese e per la decima in generale sul circuito ATP. Dopo un primo game facilmente controllato da Sugita, Travaglia esordisce al servizio con ...

Tennis - Atp 250 Mosca 2019 : Seppi ai quarti - ko Fabbiano. Karen Khachanov salva cinque match point contro Kohlschreiber : Terminano quest’oggi cinque match maschili a Mosca, nel torneo ATP 250 che rappresenta metà del combined che è la Kremlin Cup, torneo storico che si tiene all’Olimpiskij della capitale russa. La giornata è segnata, oltre che dal Tennis, anche dal forfait di Daniil Medvedev: il numero 4 del mondo è stato sostituito in tabellone dal serbo Nikola Milojevic, che così debutterà domani direttamente al secondo turno. Si completano, in ...

Tennis - Atp 250 Stoccolma 2019 : Gianluca Mager - da ripescato - al primo successo sul circuito maggiore. Battuto Pablo Andujar in due set : Gianluca Mager al secondo turno del torneo ATP 250 di Stoccolma. Non è un errore, ma la realtà dei fatti di una situazione evoluta nel giro di pochissime ore: il sanremese, che aveva perso nel turno decisivo delle qualificazioni, prima sfrutta il forfait dell’americano Tommy Paul, che il tabellone cadetto l’aveva superato, poi rimonta e batte l’esperto spagnolo Pablo Andujar in un’ora e 40 minuti con il punteggio di 5-7 ...

Tennis - Atp 250 Anversa 2019 : Paolo Lorenzi sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni da Gregoire Barrere : Dura un’ora il tentativo di Paolo Lorenzi di entrare nel tabellone principale del torneo ATP 250 di Anversa, in Belgio. Il senese, che ancora a 37 anni lotta sui campi di mezzo mondo, è stato sconfitto dal francese Gregoire Barrere in due set: 6-1 6-4 il punteggio conclusivo. A meno di ripescaggi sfuma, dunque, la possibilità di avere tre italiani in un tabellone che, oltre a Lorenzo Sonego e Jannik Sinner, vede al via anche il duo ...

Tennis - Atp 250 Chengdu 2019 : Pablo Carreno Busta vince il torneo - battuto in finale Alexander Bublik dopo tre lottati set : Pablo Carreno Busta è il trionfatore del torneo ATP 250 di Chengdu per l’edizione 2019, la quarta della storia. Il giocatore spagnolo batte in finale il kazako Alexander Bublik con il punteggio di 6-7(5) 6-4 7-6(2), conquistando così il suo primo titolo da due anni abbondanti a questa parte, dato che l’ultima volta aveva trionfato in Portogallo nel maggio 2017. L’iberico, in base al risultato del francese Adrian Mannarino nella ...

Tennis - Atp 250 Chengdu 2019 : Alexander Bublik e Pablo Carreno Busta raggiungono la finale : Saranno il kazako Alexander Bublik e lo spagnolo Pablo Carreno Busta a giocare la finale del torneo ATP 250 di Chengdu, nella provincia del Sichuan (di cui è capoluogo), in Cina. Sarà la seconda occasione in cui i due si confronteranno, dopo averlo già fatto nei quarti di finale a Mosca nel 2016 (allora vinse l’iberico al tie-break del terzo set). Con il successo conclusivo, il kazako andrebbe molto vicino ai primi 40 del mondo (best ...

Tennis - Atp 250 Chengdu 2019 : Bublik elimina Dimitrov - Harris in semifinale da lucky loser : Giornata piena di lotte in campo, quella vissuta all’ATP 250 di Chengdu con i quarti di finale. Tre incontri su quattro si sono conclusi al terzo set, e in due casi si sono verificate delle sorprese di maggiore o minore entità. Nella parte alta del tabellone il canadese Denis Shapovalov pone fine all’avventura del bielorusso Egor Gerasimov, battendolo in poco più di un’ora e mezza per 6-4 3-6 6-3: in tutto l’incontro si ...

Tennis - Atp 250 Zhuhai 2019 : Tsitsipas si ritira - de Minaur batte Murray - Andreas Seppi ai quarti : Si sono conclusi oggi gli incontri di secondo turno al torneo ATP 250 di Zhuhai, in Cina, che perde la sua prima testa di serie e mette in scena un paio di battaglie non di poco conto. Andiamo a vedere quanto accaduto nei sei match odierni. Partendo dalla parte alta del tabellone, è subito da registrare l’uscita di scena per ritiro del greco Stefanos Tsitsipas. Il numero 7 del mondo, infatti, si deve arrendere sul punteggio di 6-3 5-7 ...

Tennis - Atp 250 Zhuhai 2019 : Tsitsipas si ritira - de Minaur batte Murray - Andreas Seppi ai quarti : Si sono conclusi oggi gli incontri di secondo turno al torneo ATP 250 di Zhuhai, in Cina, che perde la sua prima testa di serie e mette in scena un paio di battaglie non di poco conto. Andiamo a vedere quanto accaduto nei sei match odierni. Partendo dalla parte alta del tabellone, è subito da registrare l’uscita di scena per ritiro del greco Stefanos Tsitsipas. Il numero 7 del mondo, infatti, si deve arrendere sul punteggio di 6-3 5-7 ...

Tennis - Atp 250 Zhuhai 2019 : quattro match giocati - avanzano Adrian Mannarino e Albert Ramos-Vinolas : Si sono giocati quest’oggi quattro incontri di primo turno al torneo ATP 250 di Zhuhai, che domani vedrà l’esordio (con ranking protetto) di Andy Murray: lo scozzese affronterà l’americano Tennys Sandgren. Per quel che riguarda la giornata odierna, nessuna sorpresa si è verificata nei due match principali. Lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, unica testa di serie impegnata oggi (è numero 8 del seeding), ha superato per 6-2 6-1 in ...