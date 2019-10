Ancelotti può davvero sorridere | ha un Milik in più

Risultati Serie A - classifica/ Diretta gol : Ancelotti non può sbagliare - live score : Risultati Serie A e classifica aggiornata: la Diretta gol live score delle partite in programma oggi, sabato 19 ottobre 2019, anticipi della 8giornata.

Grassani : «Ancelotti e il Napoli? Si può fare al massimo un contratto di 5 anni» : L’avvocato del Napoli, Mattia Grassani, è intervenuto in diretta a radio Kiss Kiss Napoli, per parlare del contratto di Carlo Ancelotti ritornando sulle parole di ieri del presidente che ha dichiarato “Non ho affatto litigato con Ancelotti, per me può restare qui per altri dieci anni” “Ho seguito le dichiarazioni del presidente che come al solito si dimostra in anticipo sui tempi. La situazione è più complessa: in base ...

Napoli – Dalla lotta Scudetto al ‘caso Insigne’ - Ancelotti fa chiarezza : “gli ho fatto capire che non può comportarsi male” : Ancelotti alla vigilia della sfida col Verona: le parole del tecnico del Napoli sulla lotta Scudetto ed il ‘caso Insigne’ Dopo una settimana di pausa la Serie A torna finalmente protagonista: tre saranno gli anticipi dell’ottava giornata che si giocheranno domani, tra i quali anche la sfida tra Napoli e Verona. Alla vigilia del match Carlo Ancelotti ha raccontato le sue sensazioni in vista del match: “dobbiamo ...

De Laurentiis : «Insigne non può avere atteggiamenti di sfida verso Ancelotti - capisca cosa vuole fare da grande» : Aurelio De Laurentiis ha parlato anche di Lorenzo Insigne. «Nessuno può risolvere il problema di Insigne se non è Insigne a risolverlo. Deve capire da grande cosa vuole fare. Ha sempre avuto un atteggiamento di scomodità a Napoli. A me sta molto simpatico, lo proteggo, mi piace, però a lui Napoli è sempre stata scomoda la situazione napoletana. Deve tranquillizzarsi, deve diventare una persona più serena. Ma è un problema suo, non glielo può ...

De Laurentiis : «Ancelotti? Per me può restare altri dieci anni» : Aurelio De Laurentiis torna a parlare e conferma quanto scritto dal Napolista due giorni fa. Non c’è alcun dissapore tra i due, anzi il presidente lo vorrebbe allenatore del Napoli per altri dieci anni. «Ancelotti? In questi giorni ho sentito di tutto e di più su giornali importanti, anche se – diciamolo – i giornali non li legge più nessuno. Non ho affatto litigato con Ancelotti, per me può restare qui per altri dieci anni. ...

Zazzaroni : “Torino può segnare il destino di Ancelotti : via a fine stagione! Sono convinto lascerà anche CR7…” : Zazzaroni sul Corriere dello Sport Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni nel suo editoriale ha trattato diversi argomenti: il Napoli, Ancelotti, Ronaldo e… Ecco uno stralcio: “La trasferta di Torino può cambiare il destino del Napoli in campionato e addirittura quello di Ancelotti a Napoli. Non mi riferisco all’immediato futuro, bensì alla scadenza di fine maggio: così come Sono convinto che questa sia l’ultima ...

L'involuzione del Napoli fa paura : ora Ancelotti non può più sbagliare : Il processo di involuzione del Napoli sul piano del gioco, al di là dei risultati, non si ferma. Da Genk gli azzurri tornano con l'amarezza di non aver conquistato la vittoria che li...

Prandelli : “Nel Napoli si vede la mano di Ancelotti. Può competere su più fronti” : Su Repubblica Napoli l’intervista all’ex ct della Nazionale Cesare Prandelli. Il tema è la prestazione del Napoli in Champions, contro il Liverpool. Tardelli spiega che la cosa che gli è piaciuta di più è stata la compattezza della squadra: “È stata consapevole della propria forza e ha saputo soffrire in alcuni momenti della gara prima di piazzare un micidiale uno-due. Il Napoli mi piace molto e può ancora ...

Costacurta a Sky : “Conosco bene la mentalità di Ancelotti - il Napoli può fare grandi cose” : Alessandro Costacurta ai microfoni di Sky ha analizzato l’impresa del Napoli contro il Liverpool in Champions League: “Dobbiamo sottolineare che l’esperienza dell’anno scorso dell’1-0 è frutto di una palla rubata al 90′ nell’area avversaria. Io conosco bene Carlo, vedo sempre di più la sua mano in questa squadra. Il 2-0 può essere micidiale per il primo posto”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE ...

Ancelotti : «Il Napoli ora ha la consapevolezza che può fare partite di sacrificio» : «Il Napoli ha giocato una partita completa, nel modo giusto. Quando c’era da difendere basso, abbiamo difeso basso, molto bene. Io credo che questa squadra debba abituarsi che non tutto può essere perfetto nella partita. Proprio quando sembrava che il Napoli avesse il controllo totale della partita, la squadra è rimasta molto attenta, precisa, non ha perso l’idea di difendere compatta, Poi i gol sono nati da situazioni particolari, ...

Napoli - la quadra di Ancelotti : adesso può battere chiunque : Fa bene un doppio Mertens alla vigilia del debutto in Champions, tra due giorni al San Paolo contro il Liverpool re d?Europa. Il piccolo dio biondo belga, che vuole battere il record di...

Napoli - spogliatoi San Paolo. Ancelotti amaro : "Non ci si può ridurre all'ultimo giorno" : In casa Napoli tiene ancora banco la polemica spogliatoi. Nella conferenza stampa di Castel Volturno, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti, che qualche giorno fa aveva denunciato il ritardo dei lavori al San Paolo con uno sfogo ("Sono indignato"), è ritornato sull'argomento alla vigilia di Napoli-S

Ancelotti : “Spogliatoi? Non ci si può ridurre all’ultimo giorno! Sistema di gioco? Ora vi spiego….” : Il mister ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria. Si inizia però dall’argomento spogliatoi San Paolo che ha destato l’attenzione mediatica in questi giorni. “La mia è stata una esternazione di cuore, perché c’era e c’è ancora preoccupazione. Non ci si può ridurre all’ultimo giorno per avere lo spogliatoio a posto”. “Napoli e il Napoli devono avere una immagine degna della ...

Ancelotti : “Llorente può giocare domani. Anche io potrei giocare 90' dipende da quello che faccio in campo” : Carlo Ancelotti in una conferenza stampa che riserva non poche sorprese e lezioni di calcio. Parlando del nuovo arrivato Fernando Llorente che nei giorni scorsi aveva ammesso di non essere sicuro di avere nelle gambe tutti i 90′ della gara contro la Sampdoria, ma di essere comunque a disposizione del mister, Ancelotti ha spiegato «Io potrei giocare 90′ minuti? Dico di sì, dipende da quello che l’allenatore mi chiede di fare in ...