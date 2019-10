Aggrediscono guardia giurata e tentano di sfilargli pistola | arrestati

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 19 ottobre 2019) Fabrizio Tenerelli E’ stata una notte movimentata a Diano Marina, in provincia di Imperia. Due ragazzi incensurati: Mattia Castelein e Giovani Gaglioti, di 19 e 20 anni, sono così staticon l’accusa di tentata rapina Hanno insultato, minacciato e assalito una, tentando diladalla fondina, dopo il tentativo di strappargli il telefonino dalle mani. E’ stata una notte movimentata a Diano Marina, in provincia di Imperia. Due ragazzi incensurati: Mattia Castelein e Giovani Gaglioti, di 19 e 20 anni, abitanti a San Bartolomeo al mare e a Diano Castello, sono così staticon l’accusa di tentata rapina. È, invece, andata bene a un minorenne che si trovava in loro compagnia, il quale è stato rilasciato, perché non coinvolto nell’aggressione. Tutto ha avuto inizio, verso le 2 di notte, quando l’agente ha parcheggiato in via Milano, ...

